Канадский легионер минского «Динамо»: Ревность к зарплатам хоккеистов можно встретить в любой стране

Канадский защитник минского «Динамо» в разговоре с корреспондентом пресс-службы «зубров» поговорил о деньгах, интеллекте и эгоизме игроков, а также интересе к литературе.



Патрик Уиркош. Фото: hcdinamo.by

— Твое мнение, когда говорят, что профессиональные спортсмены зарабатывают слишком много?

— Знаю, что многим атлетам очень повезло делать то, что они делают. Вне всяких сомнений, соревноваться на высоком уровне — это круто! Однако многие люди действительно не понимают, чем приходится жертвовать. И речь не только о самих спортсменах, но и об их семьях. Родителям нужно очень много инвестировать средств и времени: поездки, турниры, ночные тренировки… Отлично знаю это на собственном примере. К тому же, не каждый родитель отпустит ребенка из дома в 16 лет. А потом не видишь сына на Рождество следующие десять лет… Я действительно благодарен за то, что делаю сейчас. Счастлив, что играю в хоккей на высоком уровне и могу хорошо зарабатывать. Но при этом прекрасно помню, чего стоил этот путь.

— В Канаде завидуют высоким зарплатам игроков?

— Думаю, что подобную ревность можно встретить в любой стране. Негатив есть всегда. Например, жертвуешь одному благотворительному фонду, а тебе пишут, мол, нет, стоило помочь другому.

— Что для тебя значат деньги?

— Я играю в хоккей и, чтобы обеспечивать семью. Деньги позволяют жить благополучно и дать образование детям, помочь им исполнить мечты в какой-то области. Мои дети еще слишком молоды, чтобы понимать, чего они действительно хотят, но, надеюсь, нам с женой удастся поддерживать их так, как это делали родители в отношении меня.

— Не все считают хоккеистов умными людьми.

— Согласен с тем, что игроки не всегда знают, что делать с деньгами, куда инвестировать средства. Сейчас, как и в ситуации с медиа, в НХЛ помогают с обучением, дают советы, как быть более ответственным в плане финансов. Цифры могут вскружить голову молодежи. Заканчиваешь колледж, а потом неожиданно покупаешь первую машину или дом, не думая о налогах, питании, прочих расходах… Впрочем, это касается не только хоккеистов, но и любого человека. На определенном жизненном этапе не знаешь, как поступить. У тебя никогда не было подобного опыта. Поэтому все эти тренинги, презентации важны.

— Хороший игрок должен быть умным человеком?

— Хороший игрок должен быть умным хоккеистом. Но игровой интеллект, мне кажется, никак не связан с количеством прочитанных книг или решением математических задач:) Общее образование делает тебя более разносторонней личностью.

— Что обсуждаешь с одноклубниками кроме хоккея?

— Я очень погружен в цифры. Люблю следить за всем, что связано с мировыми финансами. Например, за ситуацией на фондовых рынках. Говорю об этом с легионерами и белорусами, которые владеют английским. Также обсуждаем различные хоккейные трейды, как они повлияют на команду. Хочу понимать решение со всех сторон. Все же игрок часто видит ситуацию однобоко, а у клубного руководства могут быть свои мотивы.

— Хоккеисты обмениваются книгами?

— Да, такое случается. В этом сезоне читал очень мало, так как не привез ничего на английском. Но это вполне нормально, когда ребята рекомендуют друг другу ту или иную литературу. Например, Бут мне посоветовал одну книгу. Кстати, не могу читать на айпаде. Мне нужно держать книгу в руках, чувствовать бумагу.

— Какие у тебя еще интересы?

— Рыбалка. Времени обычно мало, но даже пару раз выбраться летом с отцом — уже здорово. Это особенные моменты, которые храню в памяти и хочу донести детям. Я вообще люблю проводить время на свежем воздухе. Мне не по душе сидеть дома и смотреть телевизор.

— Ты говорил, что хорошо готовишь…

— Есть такое (смеется) Очень люблю делать что-то вкусненькое! В 16 лет, когда покинул родительский дом, уже освоил самое элементарное. Не хотел умереть с голоду, да и можно было сэкономить. Всегда дешевле купить что-то и приготовить самому, чем идти в ресторан. А так в разных странах повезло попробовать уникальные блюда, ведь национальные кухни отличаются. Иногда, если что-то очень нравится, могу попросить рецепт у шефа.

— Что у тебя получается лучше всего?

— Это нужно спросить у моей жены (смеется) Обычно я отвечаю дома за завтрак, и супруге это нравится!

— Тебе не кажется, что игроки живут в своем особенном мире? Самолеты, отели, арены, персонал, которые обычно решает все проблемы…

— Нам очень повезло. Мы летаем чартером, видим разные места… Но, как уже говорил, чтобы добиться этого, нужно многим пожертвовать. И никогда не знаешь, надолго ли это. Средняя карьера хоккеиста в НХЛ — 3−4 года. Единицам удается провести, скажем, тысячу матчей. А потратить годы, тренируясь, на, возможно, лишь один шанс заиграть на высоком уровне… Так что все относительно. Каждая работа имеет преимущества и недостатки.

— Опасаешься будущего? Того, что грядет после хоккея?

— Любой день, как и каждый новый хоккейный сезон — это вызов. Ведь не бывает абсолютно одинаковых ситуаций. Считаю, если принимаешь какое-то решение, меняешь жизнь, то надо смотреть в будущее с оптимизмом. Пока есть силы и желание что-то сделать, разочарования не будет. Сейчас я не сильно задумываюсь о жизни после хоккея. Лишь принимаю вызовы с воодушевлением. И еще я — отец. Когда у тебя двое детей, то жизненные взгляды кардинально меняются. Я ответственен не только за себя, и хочу дать своей семье самое лучшее будущее. Старший уже осознает, чем занимается папа, и это классное чувство!