Почти 8 вакансий приходится на одного безработного в Минской области

Количество свободных рабочих мест для жителей Минской области в 2018 году увеличилось в 1,6 раза и составило более 14,2 тыс. вакансий. На них претендует около 1,8 тыс. не занятых в экономике. Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года на одного зарегистрированного безработного приходилось 7,7 вакансии (на 1 января 2018 года было 2,7 вакансии).

На постоянную работу через органы занятости за год трудоустроено 21,7 тыс. граждан. Уровень регистрируемой безработицы в сравнении с началом 2018 года снизился и составил 0,3%.

Кроме того, проводится работа по решению проблем занятости безработных инвалидов. На постоянные рабочие места за год трудоустроено 317 людей с ограниченными возможностями. Адаптация к трудовой деятельности была организована для 60 человек.