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Почти 8 вакансий приходится на одного безработного в Минской области

20.02.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Почти 8 вакансий приходится на одного безработного в Минской области
БЕЛТА

Количество свободных рабочих мест для жителей Минской области в 2018 году увеличилось в 1,6 раза и составило более 14,2 тыс. вакансий. На них претендует около 1,8 тыс. не занятых в экономике. Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года на одного зарегистрированного безработного приходилось 7,7 вакансии (на 1 января 2018 года было 2,7 вакансии).

На постоянную работу через органы занятости за год трудоустроено 21,7 тыс. граждан. Уровень регистрируемой безработицы в сравнении с началом 2018 года снизился и составил 0,3%.

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Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда и увеличения возможностей их трудоустройства организовано профессиональное обучение для более чем 1,3 тыс. человек. Еще около 7 тыс. граждан приняли участие в оплачиваемых общественных работах. 32 семьям помогли переселиться на новое место жительства и работы.

Кроме того, проводится работа по решению проблем занятости безработных инвалидов. На постоянные рабочие места за год трудоустроено 317 людей с ограниченными возможностями. Адаптация к трудовой деятельности была организована для 60 человек.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Почти 8 вакансий приходится на одного безработного жителя столичного региона по состоянию на 1 января 2019 года.
 
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