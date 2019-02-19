Похудеешь ли, если перестать есть конфеты и булочки

Когда речь заходит о желании похудеть, первое, что приходит в голову: «Больше никаких конфет и булочек!» Диетологи объясняют, как табу на мучное и сладкое в реальности отразится на весе и самочувствии.



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В чем проблема с мучным и сладким



Диетолог и врач Виктория Болбат,. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Природой предусмотрено, что все натуральные сладкие продукты весьма полезны: материнское молоко, фрукты, ягоды… — рассуждает диетолог и врач Виктория Болбат . — И мы биологически так устроены, что предпочтем более сладкое менее сладкому. Но сегодняшние рафинированные сахара — пустышка, энергетическая вспышка, не дающая телу ничего, кроме временного энергетического подъема (иногда это полезно) и отложения жира на бедрах (более частый эффект). Я часто пользуюсь первым эффектом в ситуациях, когда мне нужно быть на пике активности в течение короткого времени (15−20 минут).

Но в целом, переваривание и усвоение больших количеств рафинированного сахара — процесс не совсем физиологичный: со временем нарушает толерантность к глюкозе, вызывает быстрое образование жира. При том, что рафинированные сахара не обладают никакой питательной ценностью.

Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова. Фото: из личного архива

— По данным официального издания Министерства Здравоохранения США Dietary Guidlines 2015−2020 для того, чтобы питание считалось здоровым, в рационе добавленные сахара (сахар, мед, сиропы) не должны превышать 10% от суточной калорийности, — объясняет врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова . — Соответственно, если рацион составляет 2000 ккал, то на добавленные сахара не должно приходиться более 200 ккал, что соответствует 50 г.

Похудеешь ли, если откажешься от булок и конфет

— Однозначно ответить сложно, — говорит Ольга Авчинникова. — С одной стороны, убрав продукты, богатые сахаром и мукой, мы с большей вероятностью начнем питаться более правильно и, скорее всего, за день съедим меньше калорий, чем обычно. Когда я слышу словосочетание мучное и сладкое, то мне на ум приходят такие продукты, как печенье, пирожные, оладьи, пирожные, булочки. Конечно, отказ от этих продуктов поможет в процессе похудения.

— При всей своей простоте, в этом вопросе много нюансов, — соглашается Виктория Болбат. — Набор веса, действительно, может происходить из-за частого и неумеренного потребления сладкого и мучного — легкоусвояемых углеводов. Нам сладко, вкусно. А того, что вкусно, хочется съесть побольше. Из этого можно сделать вывод, что, отказавшись от сахара и мучного, легко похудеть.

Но, исключив только эти продукты, можно и не получить дефицит калорий, необходимый для похудения: вдруг, отказавшись от сладкого, вы незаметно для себя начнете налегать на жирное?

— Если взглянуть на ситуацию с другой стороны и предположить, что, убрав мучное и сладкое, мы начнем есть больше каких-либо других продуктов, то может получиться так, что рацион не будет дефицитным по калориям и, соответственно, снижения веса не произойдет, — предупреждает Ольга Авчинникова.



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К тому же, человек с «зависимостью от сладкого», скорее всего, ощутит на собственном настроении отсутствие любимых вкусняшек раньше, чем это скажется на его талии, объясняет Виктория Болбат.

— Если есть проблема с весом и «зависимость от сладкого», то, скорее всего, резко отказавшись от конфет и булочек, человек почувствует сильное напряжение. Затем последует срыв — и больший набор веса. И так по кругу. То есть, ответ: в теории так похудеть можно можно, но на практике — очень сложно. Потому что на сладком может быть завязано много эмоциональных вопросов, и тогда нужно найти способ их решать по-другому.

Итого

Выход из ситуации, по мнению Виктории Болбат, в том, чтобы наладить пищевое поведение в целом и «подружиться» со сладостями и мучным: не запрещать их себе, но и не злоупотреблять ими.

Ольга Авчинникова уточняет, что, хотя вопрос с похудением остается открытым, однозначно выиграть в этой ситуации можно, если заменять конфеты и сладости на другие, более полезные продукты:

— В отличие от белой муки и сахара, которые очень бедны витаминами и минералами, продукты, богатые сложными углеводами (крупы, бобовые, овощи) содержат массу полезных веществ: витамины (А, С, К, В1, В6, В9), минералы (калий, магний, цинк, железо) и клетчатку. Поэтому даже если вы не похудеете, то станете здоровее точно!