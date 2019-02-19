Свое состояние Лагерфельд завещал кошке

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Бирманская кошка по кличке Шупетт может стать главным наследником кутюрье Карла Лагерфельда.

Шупетт появилась у Карла в 2011 году — друг попросил позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад. Кошка, по признанию самого Лагерфельда, стала «центром его вселенной». Он написал о ней книгу, Шупетт "завела" аккаунты в Instagram и Twitter. И неплохо зарабатывала: участвовала в фотосессиях, за которые получила три миллиона евро, пишет РИА Новости .

В 2015 году модельер заявил: "У Шупетт есть свое состояние, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться". Лагерфельд также просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг животное умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Сообщается, что существуют альтернативные решения: например, фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Знаменитый кутюрье, любивший эпатировать публику , умер 19 февраля в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.