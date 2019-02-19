Иностранные инвестиции в Беларусь в 2018 году выросли на 11,4 процента





Приток иностранных инвестиций в экономику Беларуси (кроме банков) в 2018 году составил 10,84 млрд долларов, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, сообщается в материалах Национального статистического комитета.

Основными инвесторами в экономику Беларуси остаются российские компании, на их долю приходится 38,3% (в 2017 году - 38%) от всех поступивших инвестиций. Доля инвесторов из Великобритании снизилась до 25,7% с 26,6%, а доля Кипра выросла до 7,8% с 7,2%.

Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составило 8,54 млрд долларов, увеличившись на 11,8%. Доля ПИИ в общем объеме поступивших иноинвестиций по итогам 2018 года составила 78,7% против 78,5% в 2017 году.

На долю прочих инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси в 2018 году приходится 2,3 млрд долларов (рост на 10,3%), пишет interfax.by.

По данным Белстата, инвестиции белорусских компаний в экономики других стран в 2018 году составили 6,06 млрд долларов (рост на 9,3%). В том числе прямые инвестиции за границу выросли на 9% до $5,67 млрд. Доля ПИИ в общем объеме направленных за рубеж инвестиций осталась на уровне до 93,6%.

В 2017 году в экономику Беларуси поступило 9,7 млрд долларов иностранных инвестиций, что на 12,8% больше, чем в 2016 году.