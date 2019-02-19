ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иностранные инвестиции в Беларусь в 2018 году выросли на 11,4 процента

20.02.2019 14:38 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Иностранные инвестиции в Беларусь в 2018 году выросли на 11,4 процента

Приток иностранных инвестиций в экономику Беларуси (кроме банков) в 2018 году составил 10,84 млрд долларов, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, сообщается в материалах Национального статистического комитета.

Основными инвесторами в экономику Беларуси остаются российские компании, на их долю приходится 38,3% (в 2017 году - 38%) от всех поступивших инвестиций. Доля инвесторов из Великобритании снизилась до 25,7% с 26,6%, а доля Кипра выросла до 7,8% с 7,2%.

Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составило 8,54 млрд долларов, увеличившись на 11,8%. Доля ПИИ в общем объеме поступивших иноинвестиций по итогам 2018 года составила 78,7% против 78,5% в 2017 году.

На долю прочих инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси в 2018 году приходится 2,3 млрд долларов (рост на 10,3%), пишет interfax.by.

По данным Белстата, инвестиции белорусских компаний в экономики других стран в 2018 году составили 6,06 млрд долларов (рост на 9,3%). В том числе прямые инвестиции за границу выросли на 9% до $5,67 млрд. Доля ПИИ в общем объеме направленных за рубеж инвестиций осталась на уровне до 93,6%.

В 2017 году в экономику Беларуси поступило 9,7 млрд долларов иностранных инвестиций, что на 12,8% больше, чем в 2016 году.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приток иностранных инвестиций в экономику Беларуси (кроме банков) в 2018 году составил 10,84 млрд долларов, что на 11,4% превышает показатель 2017 года, сообщается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меньше пенсионеров - больше безработных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика