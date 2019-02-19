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США запускает проект по защите прав ЛГБТ-сообщества. И Беларуси это тоже коснется

20.02.2019 14:57 — Разное | KYKY  
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Администрация Трампа официально объявила о запуске нового глобального проекта. Он направлен на декриминализацию гомосексуальности во всех странах мира – все верно, это значит, что Беларуси проект тоже коснется, сообщает телеканал NBC.

Руководить проектом стал открытый гомосексуал в Белом доме Ричард Гренелл, посол США в Германии. Заявлено, что осуществляться проект будет в сотрудничестве с организациями тех стран, где быть геем – законно и считается нормой. «Озабоченность вызывает то, что в XXI веке примерно в 70 странах все еще есть законы, криминализирующие статус или поведение представителей ЛГБТ-сообществ», – сказали в администрации Трампа.


Кампания властей США – ответ на казнь молодого человека в Иране: гомосексуального мужчину повесили. Неслучайно в журналистской сфере Америки некоторые называют Иран «главным геополитическим врагом» США при Трампе. Гренелл отметил, что это случается не в первый раз, когда в рамках иранского режма убивают гея по абсурдным обвинениям в проституции или педофилии. И, возможно, не в последний.

Тем временем в связи с новостью пользователи интернета постепенно делятся своими опасениям в адрес деятельности некоторых беларуских чиновников. В том числе и Игоря Шуневича, министра внутренних дел Беларуси. Как мы помним, людей, за права которых ратует США и выводит проблему их прав на мировой уровень, Шуневич в своем интервью окрестил «дырявыми». За эту фразу правозащитники пытались привлечь министра к ответственности. Но ни Следственный комитет, но Генпрокуратура не увидели в этой формулировке выражения, направленного на возбуждение социальной вражды, и к ответственности его не привлекли. Возможно, на этот раз дело 30 общественными туалетами не окончится. Однако время покажет, а ждать осталось недолго: проект уже начал свою работу.

Читайте по теме: «Дырявые» ЛГБТ и нравственный МВД. Что сказал Игорь Шуневич в эпичном интервью на ТВ

 
Теги: Новости
 
 
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Администрация Трампа официально объявила о запуске нового глобального проекта. Он направлен на декриминализацию гомосексуальности во всех странах мира – все...
 
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