Не при нашей жизни? Министр рассказал, когда в Беларуси может появиться ипотека





Чиновник сказал, что Минэкономики разработало проект указа о внедрении ипотеки. Но окончательным этот вариант назвать пока сложно.





— Очень много еще моментов надо балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019-м и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси, — сказал Дмитрий Крутой.





Напомним, что разговоры о внедрении ипотеки ведутся у нас не первый год. О возможном появлении этого механизма в 2014 году говорила еще экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, а в 2017-м — экс-министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.





tut.by . Он тогда увязывал возможность появления ипотеки с темпом инфляции. Мол, чем меньше инфляция и ставка рефинансирования — тем больше шансов, что ипотека сможет полноценно работать, пишет









Но удастся ли властям удержать инфляцию даже в прошлогодних параметрах, большой вопрос. Особенно с учетом предстоящих в ближайшие два года парламентских и президентских выборов.



