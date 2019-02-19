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Не при нашей жизни? Министр рассказал, когда в Беларуси может появиться ипотека
Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» не исключил, что в 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье.
Чиновник сказал, что Минэкономики разработало проект указа о внедрении ипотеки. Но окончательным этот вариант назвать пока сложно.
— Очень много еще моментов надо балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019-м и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси, — сказал Дмитрий Крутой.
Напомним, что разговоры о внедрении ипотеки ведутся у нас не первый год. О возможном появлении этого механизма в 2014 году говорила еще экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, а в 2017-м — экс-министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.
Он тогда увязывал возможность появления ипотеки с темпом инфляции. Мол, чем меньше инфляция и ставка рефинансирования — тем больше шансов, что ипотека сможет полноценно работать, пишет
Но удастся ли властям удержать инфляцию даже в прошлогодних параметрах, большой вопрос. Особенно с учетом предстоящих в ближайшие два года парламентских и президентских выборов.
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Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» не исключил, что в 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье.
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