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Не при нашей жизни? Министр рассказал, когда в Беларуси может появиться ипотека

20.02.2019 14:46 — Разное | Партизан  
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Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» не исключил, что в 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье.


Чиновник сказал, что Минэкономики разработало проект указа о внедрении ипотеки. Но окончательным этот вариант назвать пока сложно.

— Очень много еще моментов надо балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019-м и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси, — сказал Дмитрий Крутой.

Напомним, что разговоры о внедрении ипотеки ведутся у нас не первый год. О возможном появлении этого механизма в 2014 году говорила еще экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, а в 2017-м — экс-министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. 

Он тогда увязывал возможность появления ипотеки с темпом инфляции. Мол, чем меньше инфляция и ставка рефинансирования — тем больше шансов, что ипотека сможет полноценно работать, пишет tut.by.


Но удастся ли властям удержать инфляцию даже в прошлогодних параметрах, большой вопрос. Особенно с учетом предстоящих в ближайшие два года парламентских и президентских выборов.


 
 
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Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» не исключил, что в 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье.
 
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