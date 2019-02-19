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Сбивший женщину экс-полковник милиции руководит Гродненским центром культуры
Еще недавно Владимир Сацюк работал заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности.
А после отставки по выслуге лет в 2018 году, стало известно что экс-полковник получит новую должность – руководителя Гродненского городского центра культуры.
20 февраля эту информацию
О Владимире Сацюке стали говорить после того, как он 26 октября 2017 года сбил на собственном авто жительницу Березовки Лидского района.
В официальных сводках эта информация появилась только через 5 дней. Полковнику не было предъявлено обвинение, он не задерживался и продолжил работать в своей должности до отставки.
В Гродненском УВД о Владимире Сацюке в 2017 году отзывались как о профессионале высокого класса.
«Интеллигентный, воспитанный, он сам очень переживает из-за того, что случилось, — говорили коллеги полковника. – От ДТП никто не застрахован. Не дай Бог, конечно, но с каждым водителем такое может случиться…».
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Еще недавно Владимир Сацюк работал заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности.
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