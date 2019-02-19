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Сбивший женщину экс-полковник милиции руководит Гродненским центром культуры

20.02.2019 14:23 — Разное | Партизан  
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Еще недавно Владимир Сацюк работал заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности.


А после отставки по выслуге лет в 2018 году, стало известно что экс-полковник получит новую должность – руководителя Гродненского городского центра культуры.

20 февраля эту информацию подтвердил телеканал “Гродно плюс”.

О Владимире Сацюке стали говорить после того, как он 26 октября 2017 года сбил на собственном авто жительницу Березовки Лидского района. 

В официальных сводках эта информация появилась только через 5 дней. Полковнику не было предъявлено обвинение, он не задерживался и продолжил работать в своей должности до отставки.


В Гродненском УВД о Владимире Сацюке в 2017 году отзывались как о профессионале высокого класса.

«Интеллигентный, воспитанный, он сам очень переживает из-за того, что случилось, — говорили коллеги полковника. – От ДТП никто не застрахован. Не дай Бог, конечно, но с каждым водителем такое может случиться…».
 

 
Теги: Гродно
 
 
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Еще недавно Владимир Сацюк работал заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности.
 
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