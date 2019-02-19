Сбивший женщину экс-полковник милиции руководит Гродненским центром культуры





А после отставки по выслуге лет в 2018 году, стало известно что экс-полковник получит новую должность – руководителя Гродненского городского центра культуры.





подтвердил телеканал “ 20 февраля эту информациютелеканал “ Гродно плюс”.





О Владимире Сацюке стали говорить после того, как он 26 октября 2017 года сбил на собственном авто жительницу Березовки Лидского района.





В официальных сводках эта информация появилась только через 5 дней. Полковнику не было предъявлено обвинение, он не задерживался и продолжил работать в своей должности до отставки.









В Гродненском УВД о Владимире Сацюке в 2017 году отзывались как о профессионале высокого класса.





«Интеллигентный, воспитанный, он сам очень переживает из-за того, что случилось, — говорили коллеги полковника. – От ДТП никто не застрахован. Не дай Бог, конечно, но с каждым водителем такое может случиться…».