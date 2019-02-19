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Однако! Доллар и евро дешевеют четвёртый раз подряд
Стоимость валютной корзины снизилась на 0,11% на торгах валютной биржи в среду 20 февраля. Евро и доллар синхронно снижаются четвёртые торги подряд.
Курс доллара упал на 0,0109 рубля до 2,1455 BYN/USD. За четыре дня падения курс американской валюты снизился уже на 0,0224 рубля.
Курс евро просел на 0,0028 рубля до 2,4349 BYN/EUR. С начала текущего месяца курс евро обвалился уже на 0,0376 рубля (−1,52%).
Курс российского рубля укрепился на 0,0038 рубля до 3,2610 BYN/100 RUB.
Россия
На Мосбирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 35 копеек до 65,8568 RUB/USD. Курс евро снизился на 12 копеек до 74,70 RUB/EUR.
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Стоимость валютной корзины снизилась на 0,11% на торгах валютной биржи в среду 20 февраля. Евро и доллар синхронно снижаются четвёртые торги подряд.
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