Для онлайн-казино в Беларуси установили новые требования









Принятое МНС постановление устанавливает новые требования к правилам проведения азартных игр. Если раньше в правилах организации игр были 19 пунктов, то после вступления документа в силу их будет 24.





Дополнения в инструкции в первую очередь связаны с азартными играми в интернете. Так, теперь организаторы игр обязаны прописывать в правилах порядок идентификации посетителя виртуального игорного заведения, а также его аутентификации.





Для виртуальных игорных заведений также в случае наличия бонусов должны указывать условия их предоставления. Необходимо прописывать и порядок возврата денег при блокировании организаторами повторных игровых счетов.











Организаторы азартных игр должны привести правила их проведения в соответствие с новыми требованиями в течение трех месяцев после вступления постановления в силу.





Вступает в силу постановление МНС с 1 апреля 2019 года. Таким образом, до 1 июля все онлайн-казино и другие виртуальные игорные заведения должны будут начать учитывать новые требования законодательства.



