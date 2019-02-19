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Для онлайн-казино в Беларуси установили новые требования

20.02.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Министерство по налогам и сборам Беларуси утвердило инструкцию о порядке оформления правил организации и проведения азартных игр, соответствующее постановление МНС опубликовано в среду.



Принятое МНС постановление устанавливает новые требования к правилам проведения азартных игр. Если раньше в правилах организации игр были 19 пунктов, то после вступления документа в силу их будет 24.

Дополнения в инструкции в первую очередь связаны с азартными играми в интернете. Так, теперь организаторы игр обязаны прописывать в правилах порядок идентификации посетителя виртуального игорного заведения, а также его аутентификации.

Для виртуальных игорных заведений также в случае наличия бонусов должны указывать условия их предоставления. Необходимо прописывать и порядок возврата денег при блокировании организаторами повторных игровых счетов.



Организаторы азартных игр должны привести правила их проведения в соответствие с новыми требованиями в течение трех месяцев после вступления постановления в силу.

Вступает в силу постановление МНС с 1 апреля 2019 года. Таким образом, до 1 июля все онлайн-казино и другие виртуальные игорные заведения должны будут начать учитывать новые требования законодательства.


 
 
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Министерство по налогам и сборам Беларуси утвердило инструкцию о порядке оформления правил организации и проведения азартных игр, соответствующее постановление...
 
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