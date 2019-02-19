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Двойной иск, или Как Логойское РАЙПО "высекло" себя в суде

20.02.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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5 марта в суде Логойского района продолжится рассмотрение двойного иска: бывшей продавщицы Елены Михалевич к Логойскому РАЙПО и встречного иска, предъявленного райпотребсоюзом.

Двойной иск, или Как Логойское РАЙПО "высекло" себя в суде
Елена Михалевич просит изменить формулировку увольнения и взыскать 100 тысяч морального ущерба с бывшего нанимателя, РАЙПО предъявил бывшей сотруднице претензии на сумму 9 тысяч рублей.

«Уволить в связи утратой доверия нанимателя»

25 марта 2014 года Елена Михалевич устроилась на работу в Логойское РАЙПО на должность продавца 4 разряда с заработной платой-окладом 350 рублей в месяц и заключила контракт.

10 декабря 2018 года ее уволили с должности продавца за совершение виновных действий, вызвавших недоверие нанимателя (ч.2 ст.47 Трудового кодекса).

Причиной увольнения стала недостача в магазине, которую обнаружила инвентаризация. Однако в приказе об увольнении РАЙПО не названы конкретные факты вины, которые дают основания для утраты доверия, а мотивирует «развод» с работницей только наличием недостачи.

В приказе нет никаких актов, докладных записок, выписок из книги отзывов и предложений, протоколов об административных правонарушениях, актов о проведенных мероприятиях по контролю, предписаний контрольно-надзорных органов и др.

Сама Елена Михалевич ставит под сомнение результаты инвентаризации, так как в инвентаризационной описи имеются повторяющиеся позиции, отсутствуют листы. А при начислении недостачи не учтено снижение суммы на 30% (торговая надбавка), не учтены порча товара и товар с истекшим сроком годности.

Более того, как утверждает женщина, товар перемещался из магазина в ее отсутствие (находилась в отпуске), поэтому установить реальную недостачу практически невозможно.

Наниматель, по словам Елены Михалевич, не раз и не два нарушал законодательство о труде, например, не издавал приказов о работе в выходные дни. Этот факт, равно как и факт незаконного увольнения, подтвержден ответом Департамента госинспекции труда по Минской обл.

После увольнения РАЙПО произвело окончательный расчет с бывшим сотрудником.

Но вот Елена Михалевич категорически не согласна с увольнением, а уж тем более – с формулировкой; по утверждению женщины, никаких виновных действий она не совершала.

РАЙПО обращалось в Логойский РОВД с заявлением о привлечении Елены Михалевич к ответственности по фактам недостачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на сумму более 7 400 руб. Однако по итогам рассмотрения заявления женщину не привлекли ни к уголовной, ни даже к административной ответственности.

Елена Михалевич просит суд Логойского района установить факты нарушения трудового законодательства, признать ее увольнение незаконным (факт недостачи не является основанием для утраты доверия) и уволить ее по статье 41 Трудового кодекса (нарушение нанимателем условий контракта и законодательства о труде).

А так же взыскать с РАЙПО 3-кратный средний заработок за ухудшение правового положения (950 рублей), средний заработок за время вынужденного прогула (350 рублей), а также взыскать с нанимателя 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Логойское РАЙПО в роли унтер-офицерской вдовы

Уже состоялись два судебных заседания: 28 января и 11 февраля. Дело рассматривает судья суда Логойского района Эмилия Стреж.

В начале первого судебного заседания ответчик предъявил Елене Михалевич встречный иск на общую сумму 9 тысяч рублей (штраф, который наложил глава санитарной службы Логойского района на РАЙПО в результате проверки торговой точки – 50 базовых величин, плюс недостача в размере 8 тысяч, плюс госпошлина). 

28 января судебное разбирательство закончилось тем, что по встречному иску РАЙПО были привлечены в качестве соответчиков председатель РАЙПО, главный бухгалтер и главный ревизор. 11 февраля в качестве соответчиков суд привлек заместителя главбуха и зампредседателя РАЙПО. 

Сейчас количество ответчиков (вместе с Еленой Михалевич) составляет шесть человек. Получается, что РАЙПО предъявило претензии не только к уволенной продавщице, но и с к самому себе, оказавшись в роли унтер-офицерской вдовы.

- Мы предлагали руководителю РАЙПО заключить мировое соглашение. РАЙПО согласно отказаться от взыскания штрафа санстанции, и готово уволить Елену Михалевич по статье 37 Трудового кодекса (соглашению сторон) в случае полного отказа от исковых требований. Судья рекомендует пойти на такое мировое соглашение, – отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, который представлял интересы истца в суде.

– Сначала Елена Михаилевич отказалась платить штраф, ушла в отпуск – и ей тут же насчитали недостачу! Обычно так и образовываются недостачи в РАЙПО. Примечательно, что за предыдущие четыре года с женщиной ничего подобного не случалось. Уместно вспомнить спор Людмилы Сергеевой с Молодечненским РАЙПО – обстоятельства обоих дел являются зеркальным отражением друг друга.   

«Белкоопсоюз», который организует торговые точки по снабжению населения продуктами, превратился в организацию, которая работает на грани закона. Актуальным остается вопрос: а нужна ли такая организация людям вообще? 

К сожалению, на этот вопрос мы ответить пока не можем, но будем стараться, чтобы ответ дали компетентные органы.



 
 
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5 марта в суде Логойского района продолжится рассмотрение двойного иска: бывшей продавщицы Елены Михалевич к Логойскому РАЙПО и встречного иска, предъявленного...
 
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