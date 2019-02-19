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Путин рассказал о новом оружии в девять раз быстрее звука

20.02.2019 15:07 — Разное | Tut.by  
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Работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон», способной развивать скорость до девяти чисел Маха, идет по графику и будет завершена в срок, передает ТАСС. Об этом рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.


Один из сильнейших кораблей ВМФ России «Адмирал Нахимов» получит ракеты «Циркон» после ремонта. Фото: admiralnakhimov.ru

«Циркон» — секретная российская разработка. Точных сроков ее введения в эксплуатацию пока не называют публично. Ранее было известно, что эта ракета будет способна поражать надводные и наземные цели.

По словам президента России, дальность полета нового оружия может составить более 1 тысячи километров.

«Циркон» могут применять не только серийные надводные корабли и подводные лодки, но и строящиеся. При этом, по словам Путина, постановка на боевое дежурство новых вооружений не будет затратной. Ракеты «Циркон» могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

 
 
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Дальность полета новой ракеты, способной поражать надводные и наземные цели, может составить более 1 тыс. км.
 
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