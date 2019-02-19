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Путин рассказал о новом оружии в девять раз быстрее звука
Работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон», способной развивать скорость до девяти чисел Маха, идет по графику и будет завершена в срок,
«Циркон» — секретная российская разработка. Точных сроков ее введения в эксплуатацию пока не называют публично. Ранее было известно, что эта ракета будет способна поражать надводные и наземные цели.
По словам президента России, дальность полета нового оружия может составить более 1 тысячи километров.
«Циркон» могут применять не только серийные надводные корабли и подводные лодки, но и строящиеся. При этом, по словам Путина, постановка на боевое дежурство новых вооружений не будет затратной. Ракеты «Циркон» могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».
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Дальность полета новой ракеты, способной поражать надводные и наземные цели, может составить более 1 тыс. км.
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