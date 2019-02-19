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На проспекте Интернациональный начинают строительство новой пятиэтажки

20.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В одном из дворов на проспекте Интернациональный началась подготовка места под строительство нового здания. Расчищается и огораживается площадка между домами №8 и №12, появились временные бытовые помещения.

 

На проспекте Интернациональный начинают строительство новой пятиэтажки
На стройплощадке — техника и рабочие.

 

«Здесь будет возведен пятиэтажный 40-квартирный жилой дом», — подтвердил нам заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко.


 
 
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  В одном из дворов на проспекте Интернациональный началась подготовка места под строительство нового здания. Расчищается и огораживается площадка между домами...
 
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