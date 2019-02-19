На проспекте Интернациональный начинают строительство новой пятиэтажки

В одном из дворов на проспекте Интернациональный началась подготовка места под строительство нового здания. Расчищается и огораживается площадка между домами №8 и №12, появились временные бытовые помещения.





«Здесь будет возведен пятиэтажный 40-квартирный жилой дом», — подтвердил нам заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко.