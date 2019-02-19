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На проспекте Интернациональный начинают строительство новой пятиэтажки
20.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
В одном из дворов на
«Здесь будет возведен пятиэтажный 40-квартирный жилой дом», — подтвердил нам заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко.
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В одном из дворов на проспекте Интернациональный началась подготовка места под строительство нового здания. Расчищается и огораживается площадка между домами...
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