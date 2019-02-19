Секс, психоз и немного политики. Собрали спектакли - визитные карточки минских театров

Допустим, вы хотите перейти на ты с театрами Минска, но решительно не знаете, на что стоит потратиться. AFISHA.TUT.BY трепетно собрала спектакли — визитные карточки каждого минского театра: коль скоро в самом театре постановку называют феноменом, наверное, стоит к этому прислушаться? Только учтите: билеты на эти спектакли разлетаются, как горячие пирожки.



«Радзіва „Прудок“». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На «Паўлінке» , которая на сцене уже 75 лет и вообще давно заслуживает попасть в книгу рекордов Гиннесса, останавливаться не будем. А вот про «Рэвізора» — один из последних спектаклей Николая Пинигина — расскажем. С момента премьеры постановка идет с абсолютными аншлагами, она выиграла в четырех номинациях Национальную театральную премию, участвовала в «Теарте», «Белай вежы», а также примет участие в фестивале «Март-контакт».

А еще у Купаловского есть прекрасная камерная сцена. Так вот там — вы наверняка слышали — идет «Радзіва „Прудок“» . Этот спектакль полностью связан с театром: во-первых, книга, на основе которой был создан спектакль, написана бывшим дворником театра, во-вторых, Андрусь Горват писал ее с абсолютной любовью к театру и своим друзьям-купаловцам. Это космический феномен взаимосвязи литературы и театра, который рассказывает о современной истории Купаловского театра, где любят даже дворников.



«Лебединое озеро». Фото из архива театра

По мнению Валентина Елизарьева — Народного артиста СССР, балетмейстера, хореографа и педагога, самыми народными в Большом театре можно назвать постановки «Лебединое озеро» (балет) и «Кармен» (опера). Верим!



«Чаму старэюць людзі?..». Фото: архив театра

В последнее время кукольный — средоточие экспериментальных спектаклей, которые с легкостью могут претендовать на статус визитной карточки театра. «Пансион Belvedere» , «Интервью с ведьмами» здесь — однозначные лидеры по зрительской любви. В театре поделились:

— Но если считать визитной карточкой спектакль, который отражает художественную концепцию театра, то это — «Чаму старэюць людзі?..» . Именно в нем есть все то, чем славится театр кукол сегодня: свежее прочтение литературного произведения, концептуальная режиссура и сценография, яркие актерские работы. В постановке используются куклы разных систем и масштабов. В сочетании с флэш-анимацией и мультимедийными средствами создается новая по своей выразительности форма зрелища.

Ближайший показ: 20 марта, 14.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Пане Коханку». Фото: rustheatre.by

«Пане Коханку» — самый зрелищный и яркий спектакль в репертуаре театра, по мнению дирекции. В Русском театре с нами поделились:

— Постановка стала блистательным и высокохудожественным воплощением актуальной темы национального самосознания.

Ближайший показ: 31 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Карьера доктора Рауса» . Фото из архива театра

Визитной карточкой РТБД сам театр назвал «Карьеру доктора Рауса» по пьесе белорусского писателя Виктора Мартиновича:

— Этот спектакль лучше всего презентует основное направление нашего театра — современная белорусская драматургия. И то, что мы ищем новые имена и новые материалы. В этой постановке история, известная каждому белорусу, подана в современном ключе, здесь не сухие исторические факты, а отсылки к современности. В главных ролях — молодые, талантливые и уже известные Дмитрий Давидович и Артем Курень. Ну и, конечно же, это хороший зрительский спектакль, его любит публика.

Ближайший показ: 2 марта, 18.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Дзікае паляванне караля Стаха». Фото из архива театра

Самый народный спектакль в ТЮЗе — «Дзікае паляванне караля Стаха» . Критики писали, что это — «пра Вялікае Зло. Свойскае, ласкавае, прыязнае». Или вот: «Свае сваіх б’юць нажом у спіну ды жаруць з усмешкамі». Есть мнение, что эта постановка — «пра выбар здрады па добрай волі».

Ближайший показ: 22 февраля, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Саша, вынеси мусор». Фото из архива театра

В Молодежном назвали сразу два спектакля — это «Саня, Ваня, с ними Римас» как спектакль для широкой аудитории и «Саша, вынеси мусор» для любителей экспериментов. В дирекции поделились:

— «Саня, Ваня, с ними Римас» важен с точки зрения и нашей общей истории, и истории Молодежного театра. Созданный в 2014 году к 70-летию Великой Победы, спектакль открыл новое здание БГМТ. Среди постановок для малой сцены можно выделить «Саша, вынеси мусор» — режиссерский дебют артиста театра, известного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Этот спектакль любим не только мы, но и зрители, критики. Не случайно он представил Молодежный театр на крупных международных фестивалях в Беларуси, России, Румынии, Украине.

Ближайшие показы: «Саня, Ваня, с ними Римас» — 15 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Саша, вынеси мусор» — уточняется.

«АРТ Корпорейшн»



«Песнь песней». Фото: Анна Шарко

В «АРТ Корпорейшн», который заправляет «ТЕАРТом» и «Лістападам», визитной карточкой назвали премьерную постановку Юры Дивакова:

— Наш пока объективно лучший — «Песнь песней» , акт в одном действии.

Выделяем его, потому что за последние годы еще не встречали такой работы с библейским текстом в Беларуси. Кроме того, интересно наблюдать за работой актрисы академического театра в «неакадемической» форме. И, конечно, это нестандартная форма работы Юры Дивакова, получившего награду как режиссера спектакля кукол.

Бонус: Люби меня, люби. В Минске прошла премьера спектакля, который вас шокирует .

Ближайший показ: 27 февраля, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



Burning Doors. Фото: vk.com/belarusfreetheatre

В Свободном театре выбрали сразу три спектакля — и нам будет приятно, если вы обратите на них внимание (места на постановки до сих пор разлетаются за полчаса — их всего 22). Так вот: визитки БСТ — «Психоз 4:48», «Быў у пана верабейка гаварушчы» и Burning Doors. Почему?

— «Психоз 4:48» по культовой для мира драматургии пьесе Сары Кейн стал первым спектаклем театра, идет до сих пор и до сих пор откликается у зрителей. «Быў у пана верабейка гаварушчы» — про переосмысление событий Первой и Второй мировых войн, но не героической смерти, как о том принято говорить со страниц учебников или в стенах музеев, но через документальные истории обычных человеческих жизней, собранные по всей Беларуси. Также мы всегда говорим о том, что театр порой лучше знают за рубежом, чем на родине, но именно с Burning Doors («Горящие двери») мы вошли в топ-10 по версии важнейшего в мире театрального критика. Более того, спектакль дал огласку кампании в поддержку Олега Сенцова, который до сих пор находится в заключении в России.

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«Дракон». Фото: teatr.by

«Дракон» — культовая пьеса Евгения Шварца и, кажется, до сих пор вполне себе актуальная. В театре нам рассказали: «Это наша позиция по отношению к тому, что происходит в нашей стране и почему нужны перемены. Все театры боятся об этом говорить, а мы нет. Потому что „Дракон“ живет в каждом из нас, и его надо убить в себе». Стоит ли что-то добавлять?..

В театре также отмечают, что открытием для многих профессионалов и зрителей стали Виолетта Сарвирова — исполнитель роли Дракона, и Денис Дудинский как Ланцелот.

Ближайшие показы: 15 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Летучая мышь». Фото из архива театра

Так, а тут сразу четыре визитки — в зависимости от того, какой жанр вам более интересен. Оперетта? Тогда «Летучая мышь» Штрауса и ее бешеный успех придутся вам по вкусу. Мюзикл? Берите билеты на «Тристана и Изольду» . Музкомедия? Вам на «Свадьбу в Малиновке» . А может, балет? Вас ждут на «Вишневом саде» .



«Мікітаў лапаць — «руками не лапать!». Фото из архива театра

Среди разнообразного репертуара театра, где есть место эстрадным шоу, концертным программам, праздничным тематическим мероприятиям для взрослых и музыкальным спектаклям для детей, особенно выделяется эстрадное шоу «Мікітаў лапаць — «руками не лапать!» . В театре поясняют:

— Театр эстрады решил обратиться к белорусскому автору Чароту, оставив от оригинального произведения о деревенской жизни и любви лишь фабулу. Все прочее постановщики перекроили на свой лад — получился легкий и задорный белорусский водевиль, где сюжетная линия переплетается с эстрадными номерами в исполнении звезд белорусской эстрады.

Ближайший показ: 14 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Недалеко от нормы». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Спектакль «Недалеко от нормы» — тот случай, когда частный театр получает за свою постановку Национальную театральную премию. В самом театре спектакль называют флагманским, он же является здесь самым продаваемым. Единственное, как нам сообщила администрации, — остались считанные показы мюзикла. Вот вам прекрасная мотивация запланировать культпоход на ближайшее полугодие.

Ближайший показ: 20 февраля, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



Фото: bycard.by

А здесь спектаклем-феноменом назвали постановку «Номер 13» . Главной причиной его популярности в первую очередь считают сарафанное радио.

Ближайший показ: 26 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Вероника решает умереть»

В этом театре самым популярным называют спектакль «Вероника решает умереть» — да-да, по мировому бестселлеру того самого Пауло Коэльо.

Ближайший показ: 20 февраля, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Не покидай меня». Фото из архива театра

Драматическая баллада «Не покидай меня» Алексея Дударева — визитная карточка Театра белорусской армии.

Ближайший показ: 27 февраля, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



«Жанна». Фото: newtheatre.by

Тут самым народным спектаклем считают комедийную драму «Жанна» по пьесе популярного современного российского драматурга Ярославы Пулинович.

Ближайший показ: 5 марта, 19.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Что смотреть в минских театрах

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Что смотреть в минских театрах в ближайшее время

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16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романова в Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.