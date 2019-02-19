Секс, психоз и немного политики. Собрали спектакли - визитные карточки минских театров

Допустим, вы хотите перейти на ты с театрами Минска, но решительно не знаете, на что стоит потратиться. AFISHA.TUT.BY трепетно собрала спектакли — визитные карточки каждого минского театра: коль скоро в самом театре постановку называют феноменом, наверное, стоит к этому прислушаться? Только учтите: билеты на эти спектакли разлетаются, как горячие пирожки.
На «Паўлінке», которая на сцене уже 75 лет и вообще давно заслуживает попасть в книгу рекордов Гиннесса, останавливаться не будем. А вот про «Рэвізора» — один из последних спектаклей Николая Пинигина — расскажем. С момента премьеры постановка идет с абсолютными аншлагами, она выиграла в четырех номинациях Национальную театральную премию, участвовала в «Теарте», «Белай вежы», а также примет участие в фестивале «Март-контакт».
А еще у Купаловского есть прекрасная камерная сцена. Так вот там — вы наверняка слышали — идет «Радзіва „Прудок“». Этот спектакль полностью связан с театром: во-первых, книга, на основе которой был создан спектакль, написана бывшим дворником театра, во-вторых, Андрусь Горват писал ее с абсолютной любовью к театру и своим друзьям-купаловцам. Это космический феномен взаимосвязи литературы и театра, который рассказывает о современной истории Купаловского театра, где любят даже дворников.
По мнению Валентина Елизарьева — Народного артиста СССР, балетмейстера, хореографа и педагога, самыми народными в Большом театре можно назвать постановки «Лебединое озеро» (балет) и «Кармен» (опера). Верим!
В последнее время кукольный — средоточие экспериментальных спектаклей, которые с легкостью могут претендовать на статус визитной карточки театра. «Пансион Belvedere», «Интервью с ведьмами» здесь — однозначные лидеры по зрительской любви. В театре поделились:
— Но если считать визитной карточкой спектакль, который отражает художественную концепцию театра, то это — «Чаму старэюць людзі?..». Именно в нем есть все то, чем славится театр кукол сегодня: свежее прочтение литературного произведения, концептуальная режиссура и сценография, яркие актерские работы. В постановке используются куклы разных систем и масштабов. В сочетании с флэш-анимацией и мультимедийными средствами создается новая по своей выразительности форма зрелища.
Визитной карточкой РТБД сам театр назвал «Карьеру доктора Рауса» по пьесе белорусского писателя Виктора Мартиновича:
— Этот спектакль лучше всего презентует основное направление нашего театра — современная белорусская драматургия. И то, что мы ищем новые имена и новые материалы. В этой постановке история, известная каждому белорусу, подана в современном ключе, здесь не сухие исторические факты, а отсылки к современности. В главных ролях — молодые, талантливые и уже известные Дмитрий Давидович и Артем Курень. Ну и, конечно же, это хороший зрительский спектакль, его любит публика.
Самый народный спектакль в ТЮЗе — «Дзікае паляванне караля Стаха». Критики писали, что это — «пра Вялікае Зло. Свойскае, ласкавае, прыязнае». Или вот: «Свае сваіх б’юць нажом у спіну ды жаруць з усмешкамі». Есть мнение, что эта постановка — «пра выбар здрады па добрай волі».
— «Саня, Ваня, с ними Римас» важен с точки зрения и нашей общей истории, и истории Молодежного театра. Созданный в 2014 году к 70-летию Великой Победы, спектакль открыл новое здание БГМТ. Среди постановок для малой сцены можно выделить «Саша, вынеси мусор» — режиссерский дебют артиста театра, известного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Этот спектакль любим не только мы, но и зрители, критики. Не случайно он представил Молодежный театр на крупных международных фестивалях в Беларуси, России, Румынии, Украине.
В «АРТ Корпорейшн», который заправляет «ТЕАРТом» и «Лістападам», визитной карточкой назвали премьерную постановку Юры Дивакова:
— Наш пока объективно лучший — «Песнь песней», акт в одном действии.
Выделяем его, потому что за последние годы еще не встречали такой работы с библейским текстом в Беларуси. Кроме того, интересно наблюдать за работой актрисы академического театра в «неакадемической» форме. И, конечно, это нестандартная форма работы Юры Дивакова, получившего награду как режиссера спектакля кукол.
В Свободном театре выбрали сразу три спектакля — и нам будет приятно, если вы обратите на них внимание (места на постановки до сих пор разлетаются за полчаса — их всего 22). Так вот: визитки БСТ — «Психоз 4:48», «Быў у пана верабейка гаварушчы» и Burning Doors. Почему?
— «Психоз 4:48» по культовой для мира драматургии пьесе Сары Кейн стал первым спектаклем театра, идет до сих пор и до сих пор откликается у зрителей. «Быў у пана верабейка гаварушчы» — про переосмысление событий Первой и Второй мировых войн, но не героической смерти, как о том принято говорить со страниц учебников или в стенах музеев, но через документальные истории обычных человеческих жизней, собранные по всей Беларуси. Также мы всегда говорим о том, что театр порой лучше знают за рубежом, чем на родине, но именно с Burning Doors («Горящие двери») мы вошли в топ-10 по версии важнейшего в мире театрального критика. Более того, спектакль дал огласку кампании в поддержку Олега Сенцова, который до сих пор находится в заключении в России.
«Дракон» — культовая пьеса Евгения Шварца и, кажется, до сих пор вполне себе актуальная. В театре нам рассказали: «Это наша позиция по отношению к тому, что происходит в нашей стране и почему нужны перемены. Все театры боятся об этом говорить, а мы нет. Потому что „Дракон“ живет в каждом из нас, и его надо убить в себе». Стоит ли что-то добавлять?..
В театре также отмечают, что открытием для многих профессионалов и зрителей стали Виолетта Сарвирова — исполнитель роли Дракона, и Денис Дудинский как Ланцелот.
Среди разнообразного репертуара театра, где есть место эстрадным шоу, концертным программам, праздничным тематическим мероприятиям для взрослых и музыкальным спектаклям для детей, особенно выделяется эстрадное шоу «Мікітаў лапаць — «руками не лапать!». В театре поясняют:
— Театр эстрады решил обратиться к белорусскому автору Чароту, оставив от оригинального произведения о деревенской жизни и любви лишь фабулу. Все прочее постановщики перекроили на свой лад — получился легкий и задорный белорусский водевиль, где сюжетная линия переплетается с эстрадными номерами в исполнении звезд белорусской эстрады.
Спектакль «Недалеко от нормы» — тот случай, когда частный театр получает за свою постановку Национальную театральную премию. В самом театре спектакль называют флагманским, он же является здесь самым продаваемым. Единственное, как нам сообщила администрации, — остались считанные показы мюзикла. Вот вам прекрасная мотивация запланировать культпоход на ближайшее полугодие.
16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романова в Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.