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Причины стука в передней подвеске

20.02.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Не секрет, что у автомашин часто случаются поломки. Относится к данной категории стук в передней подвеске. Возникать он может по многим причинам: ненадлежащей эксплуатации, сложностями с ходовой частью, несвоевременной профилактикой. В таком случае необходимо найти первопричину и провести ремонт подвески.

К сожалению, нет возможности выявить на слух источник постороннего звука. Выявить дефект можно только поддомкратив авто, либо заехав для осмотра на яму.

Выявляем неисправности


Одной из причин неисправности подвесной системы может быть выход из строя ее рычагов, из-за чего теряется управляемость автомобилем. В этом случае требуется проверить сайлентблоки. Если наблюдается существенный люфт руля, значит, детали подлежат замене. На автосервисе их выпрессовывают из отверстий, посадочные места очищают, затем смазывают и устанавливают новые сайлентблоки.

Звук в передней части подвески иногда появляется вследствие неисправности амортизаторов. Если раскрутились болты крепления, увеличился показатель люфта отверстий либо сломалась пружина, то поломку возможно выявить визуально, наблюдая за посадкой машины.

Подвеска может стучать по причине выхода со строя амортизационной стойки. Особенно при движении по камням, ухабам. Проверяют стойку вертикальным надавливанием на крылья либо капот. Когда машина в исходное положение возвращается плавно и не слышится характерный скрип, можно предполагать, что причина кроется в другом месте.

Возможно, потребуется проверить состояние стопорной гайки. Если она раскрутилась, то при движении автомобиль будет раскачиваться, снизится управляемость, появятся бессистемные шумы. Тогда нужно хорошо затянуть гайку.

Чтобы избежать неприятностей такого рода, следует правильно ухаживать за амортизаторами. В них нужно заливать масло с тем показателем вязкости, который рекомендует производитель, и не стартовать в холодное время резко на непрогретой автомашине.

Из-за проблем в рулевой системе также может появиться стук в передней подвеске. Он будет идентичен тому, который слышен при неисправных амортизаторах. Однако есть и косвенные признаки – вибрация рулевой колонки, особенно на неровном дорожном полотне. Поломка появляется по причине увеличения зазора между шестеренкой и рейкой. Диагностируют неисправность на поддомкраченной передней части автомобиля пошатыванием рулевых тяг. Большой люфт указывает на износ втулок. Эти детали не ремонтопригодные: для этого покупают новый ремкомплект.

Поломки опорных узлов


Порой на неровной дороге в передней части автомашины появляется глухой звук. Скорее всего, причина кроется в выходе из строя опорной стойки. Этот узел является демпферным гасителем ударов. Резина, из которой сделана стойка, со временем изнашивается, «деревенеет», теряя амортизационные свойства и гибкость. Следует замерить расстояние от опоры до ограничителя, выставить его расстояние в 10 мм.

Если износился опорный подшипник, будет слышен звук, схожий с исходящим от демпфера, но более звонкий, возникающий при прямолинейной езде. Для выявления причины снимают переднюю стойку, осматривают периметр корпуса. При неравномерном износе деталь подлежит замене.

Классической причиной, из-за которой возникает стук в передней подвеске, является шаровая опора. Когда звук доносится из-под колеса, поставьте домкрат под эту шину, не вращайте диск, а пошатайте его во всех плоскостях. Если причина кроется тут, будет ощущаться люфт.

При неисправных шарнирах угловых скоростей на поворотах будет слышно потрескивание. ШРУСы заменяют.

Нехарактерные факторы повреждения


Стук в передней подвеске часто появляется в результате ослабления крепежа тормозного суппорта. Но даже если учесть, что контргайки являются достаточно надежным креплением, при торможении раздается визг. На низкое качество тормозных колодок, у которых отслоилась рабочая поверхность, указывает глуховатый и мелкий звук. Чтобы ваша езда была безопасной, ремонт подвески требуется провести обязательно.

Автосервисы, где проводут ремонт подвески в Минске, вы найдете в каталоге TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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