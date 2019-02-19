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За 2018 год нашли 810 фальшивых банкнот и монет. МВД: за изготовление, хранение и сбыт - до 15 лет
В Беларуси в прошлом году обнаружили 810 фальшивых банкнот и монет. В основном — валюту (779 фальшивок), рубли — заметно реже (31). В ГУБЭП МВД
В большинстве случаев поддельная валюта попадала в Беларусь через туристов, гастарбайтеров, а также тех, кто ездил в гости к родным за границу. В некоторых случаях фальшивки попадали в нашу страну через предпринимателей, которые закупали товар за границей.
«Фальшивки поступают на внутренний рынок и задействуются при осуществлении незаконных валютных операций, т.е. при обмене между физическими лицами, приобретении товаров вне розничной сети — на рынках, в интернет-магазинах, по частным объявлениям, — уточняют в ГУБЭП МВД. — Именно поэтому, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и мошенников, необходимо совершать обменные операции исключительно в банковских учреждениях».
Поддельную валюту изготавливают, как правило, на высококачественном полиграфическом оборудовании. Белорусские банкноты подделывают более простым способом — рисуют или печатают на обычных принтерах в домашних условиях.
— Фальшивомонетничество — тяжкое преступление. Согласно ст. 221 Уголовного кодекса, за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, — уточняет представитель ГУБЭП МВД Маргарита Говрова.
В 2018 г. по сравнению с 2017 годом количество фальшивок уменьшилось на 12,2% (810 против 922). Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.
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В Беларуси в прошлом году обнаружили 810 фальшивых банкнот и монет. В основном - валюту (779 фальшивок), рубли - заметно реже.
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