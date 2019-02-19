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Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища

20.02.2019 15:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища
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Косметический, капитальный или частичный - любой ремонт требует временных и финансовых затрат. Если ваших познаний, практических навыков и желания достаточно для проведения его в  собственном жилище, то эта статья не для вас. Для всех остальных - полезные рекомендации по выбору специалистов. Эксперты не советуют экономить на их профессионализме, хотя иногда соотношение цена/качество ремонтных услуг радует привлекательным балансом. Это результат ответственного подхода к поиску исполнителя.

Критерии выбора - частный мастер или компания

Спрос на услуги ремонтников гораздо ниже количества предложений, среди которых определенный сегмент занимают недобросовестные исполнители и фирмы-однодневки. Привлекательная поначалу, стоимость их работ значительно возрастает к окончанию процесса, а качество ремонта нередко вызывает легкий шок. Как не ошибиться и выбрать добросовестных, опытных специалистов? Один из вариантов - обратиться в солидную компанию, которая предлагает капитальный или косметический ремонт «под ключ». Несомненные достоинства - полное освобождение владельца недвижимости от ремонтного процесса, соблюдение условий заключенного договора, сжатые сроки и, в большинстве случаев, гарантия на выполненные работы. Недостаток - ощутимая стоимость ремонта и все же отсутствие полной уверенности в заявленном качестве.

Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища
 

При ограниченном бюджете услуги частника для выполнения отдельных работ - замены труб, укладки кафельной плитки, окраски дверей и окон - гораздо привлекательнее. Среди преимуществ:

 • договорная стоимость локального или общего ремонта, иногда - с возможностью поэтапной оплаты, что в условиях экономической нестабильности немаловажно;

 • отсутствие незапланированных расходов;

 • удобный гибкий график, легко корректируемый в случае необходимости;

 • возможность выбора опытного профессионала нужного профиля или мастера-универсала. 

К недостаткам стоит отнести сложность определения степени компетентности специалиста, ведь полагаться приходится лишь на его утверждения. Проблема легко решаема, если знать, где искать мастера. И это важно, так как доверять уют и благополучие своего дома случайным людям не слишком осмотрительно. 

Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища
 

Где найти мастеров

Возможно ли совместить преимущества услуг крупной компании и частного мастера, получив высокое качество по доступной стоимости? Это зависит от того, где искать исполнителей. Можно воспользоваться «сарафанным радио», углубиться в изучение многочисленных объявлений или посетить специализированный сервис с предложениями строительно-ремонтных услуг. В качестве примера: на портале https://vitebsk.redsale.by/ представлены анкеты с подробными данными квалифицированных специалистов, стоимость работ которых варьируется в обширном диапазоне. Преимущества выбора мастеров таким способом очевидна:

 • продуманная система поиска дает возможность легко и комфортно найти профессионала нужного профиля;

 • указанная цена позволяет сразу определить ее соответствие своим финансовым возможностям;

 • в перечне подробных сведений о каждом мастере - опыт профессиональной деятельности, наличие профильного образования, рейтинг, специализация, возможность оплаты в рассрочку, предоставление гарантии на выполненный ремонт;

 • большинство мастеров-отделочников представляют для ознакомления фото выполненных заказов, помогающие оценить их мастерство;

 • многочисленные отзывы клиентов дают возможность убедиться в компетентности и ответственности мастера или отсутствии этих качеств.

Сделать выбор в пользу частного мастера или компании, поэтапного процесса или ремонта «под ключ» каждый волен самостоятельно. Главное - не остановить свой выбор на заведомо мошеннических предложениях. Наиболее часто используется максимально простая  схема. В поисках мастеров потенциальный заказчик обращает внимание на объявление с предложением оперативно и качественно выполнить ремонт квартиры, с указанием мобильного телефона для связи. При встрече с владельцем квартиры для определения объема работ и их оценки «специалист» называет привлекательную стоимость, получает аванс и на этом сотрудничество с ним заканчивается - мошенник исчезает из вашей жизни навсегда. Интуиция и здравый смысл - неплохие помощники. Прислушайтесь к ним и воспользуйтесь  услугами легального сервиса по подбору специалистов. Это бесплатно, выгодно, а главное -  безопасно!

 
 
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