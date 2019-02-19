Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища

Косметический, капитальный или частичный - любой ремонт требует временных и финансовых затрат. Если ваших познаний, практических навыков и желания достаточно для проведения его в собственном жилище, то эта статья не для вас. Для всех остальных - полезные рекомендации по выбору специалистов. Эксперты не советуют экономить на их профессионализме, хотя иногда соотношение цена/качество ремонтных услуг радует привлекательным балансом. Это результат ответственного подхода к поиску исполнителя.

Критерии выбора - частный мастер или компания

Спрос на услуги ремонтников гораздо ниже количества предложений, среди которых определенный сегмент занимают недобросовестные исполнители и фирмы-однодневки. Привлекательная поначалу, стоимость их работ значительно возрастает к окончанию процесса, а качество ремонта нередко вызывает легкий шок. Как не ошибиться и выбрать добросовестных, опытных специалистов? Один из вариантов - обратиться в солидную компанию, которая предлагает капитальный или косметический ремонт «под ключ». Несомненные достоинства - полное освобождение владельца недвижимости от ремонтного процесса, соблюдение условий заключенного договора, сжатые сроки и, в большинстве случаев, гарантия на выполненные работы. Недостаток - ощутимая стоимость ремонта и все же отсутствие полной уверенности в заявленном качестве.





При ограниченном бюджете услуги частника для выполнения отдельных работ - замены труб, укладки кафельной плитки, окраски дверей и окон - гораздо привлекательнее. Среди преимуществ:

• договорная стоимость локального или общего ремонта, иногда - с возможностью поэтапной оплаты, что в условиях экономической нестабильности немаловажно;

• отсутствие незапланированных расходов;

• удобный гибкий график, легко корректируемый в случае необходимости;

• возможность выбора опытного профессионала нужного профиля или мастера-универсала.

К недостаткам стоит отнести сложность определения степени компетентности специалиста, ведь полагаться приходится лишь на его утверждения. Проблема легко решаема, если знать, где искать мастера. И это важно, так как доверять уют и благополучие своего дома случайным людям не слишком осмотрительно.

Где найти мастеров

Возможно ли совместить преимущества услуг крупной компании и частного мастера, получив высокое качество по доступной стоимости? Это зависит от того, где искать исполнителей. Можно воспользоваться «сарафанным радио», углубиться в изучение многочисленных объявлений или посетить специализированный сервис с предложениями строительно-ремонтных услуг. В качестве примера: на портале https://vitebsk.redsale.by/ представлены анкеты с подробными данными квалифицированных специалистов, стоимость работ которых варьируется в обширном диапазоне. Преимущества выбора мастеров таким способом очевидна:

• продуманная система поиска дает возможность легко и комфортно найти профессионала нужного профиля;

• указанная цена позволяет сразу определить ее соответствие своим финансовым возможностям;

• в перечне подробных сведений о каждом мастере - опыт профессиональной деятельности, наличие профильного образования, рейтинг, специализация, возможность оплаты в рассрочку, предоставление гарантии на выполненный ремонт;

• большинство мастеров-отделочников представляют для ознакомления фото выполненных заказов, помогающие оценить их мастерство;

• многочисленные отзывы клиентов дают возможность убедиться в компетентности и ответственности мастера или отсутствии этих качеств.