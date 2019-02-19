Геологи показали содержимое Большой голубой дыры в Атлантическом океане

Научная экспедиция исследовала Большую голубую дыру в Белизском барьерном рифе в Атлантическом океане. Специалисты поделились фотографиями и результатами поездки в блоге компании Aquatica Submarines.



Изображение: Aquatica Submarines

Большая голубая дыра (это ее официальное название) представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра. Раньше это была система известняковых пещер. Когда океан поднялся и свод затопленной пещеры обвалился, образовалась карстовая воронка

Недавняя экспедиция продлилась с 27 ноября по 13 декабря 2018 года. В состав команды вошли миллиардер Ричард Брэнсон и Фабьен Кусто, внук известного подводного исследователя Жака Ива Кусто. Исследователи совершили более 20 погружений на субмаринах.



Изображение: Aquatica Submarines



Изображение: Aquatica Submarines



Изображение: Aquatica Submarines

Одна из самых интересных особенностей Большой голубой дыры — это слой сероводорода на глубине около 90 метров. Под ним есть слой воды без кислорода, а в нем — «кладбище моллюсков» из тысяч мертвых существ, которые заплыли слишком глубоко.



Слой сероводорода. Изображение: Aquatica Submarines



Изображение: Aquatica Submarines

Команда привезла впечатляющие снимки, составила карту Большой голубой дыры при помощи гидролокатора, а также собрала данные об окружающей ее воде. После обработки данные передадут правительству Белиза и мировому научному сообществу.

«Темнота сберегла Дыру от влияния времени. Она хранит тайны о важной части жизненного цикла нашей планеты. Именно этот рельеф мы хотим нанести на карту», — сказала глава экспедиции Эрика Бергман.