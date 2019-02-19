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Геологи показали содержимое Большой голубой дыры в Атлантическом океане
Научная экспедиция исследовала Большую голубую дыру в Белизском барьерном рифе в Атлантическом океане. Специалисты
Недавняя экспедиция продлилась с 27 ноября по 13 декабря 2018 года. В состав команды вошли миллиардер Ричард Брэнсон и Фабьен Кусто, внук известного подводного исследователя Жака Ива Кусто. Исследователи совершили более 20 погружений на субмаринах.
Одна из самых интересных особенностей Большой голубой дыры — это слой сероводорода на глубине около 90 метров. Под ним есть слой воды без кислорода, а в нем — «кладбище моллюсков» из тысяч мертвых существ, которые заплыли слишком глубоко.
Команда привезла впечатляющие снимки, составила карту Большой голубой дыры при помощи гидролокатора, а также собрала данные об окружающей ее воде. После обработки данные передадут правительству Белиза и мировому научному сообществу.
«Темнота сберегла Дыру от влияния времени. Она хранит тайны о важной части жизненного цикла нашей планеты. Именно этот рельеф мы хотим нанести на карту», — сказала глава экспедиции Эрика Бергман.
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Исследователи совершили более 20 погружений на субмаринах.
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