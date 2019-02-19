ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геологи показали содержимое Большой голубой дыры в Атлантическом океане

20.02.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Научная экспедиция исследовала Большую голубую дыру в Белизском барьерном рифе в Атлантическом океане. Специалисты поделились фотографиями и результатами поездки в блоге компании Aquatica Submarines.


Изображение: Aquatica Submarines

Большая голубая дыра (это ее официальное название) представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра. Раньше это была система известняковых пещер. Когда океан поднялся и свод затопленной пещеры обвалился, образовалась карстовая воронка

Недавняя экспедиция продлилась с 27 ноября по 13 декабря 2018 года. В состав команды вошли миллиардер Ричард Брэнсон и Фабьен Кусто, внук известного подводного исследователя Жака Ива Кусто. Исследователи совершили более 20 погружений на субмаринах.


Изображение: Aquatica Submarines

Изображение: Aquatica Submarines

Изображение: Aquatica Submarines

Одна из самых интересных особенностей Большой голубой дыры — это слой сероводорода на глубине около 90 метров. Под ним есть слой воды без кислорода, а в нем — «кладбище моллюсков» из тысяч мертвых существ, которые заплыли слишком глубоко.


Слой сероводорода. Изображение: Aquatica Submarines

Изображение: Aquatica Submarines

Команда привезла впечатляющие снимки, составила карту Большой голубой дыры при помощи гидролокатора, а также собрала данные об окружающей ее воде. После обработки данные передадут правительству Белиза и мировому научному сообществу.

«Темнота сберегла Дыру от влияния времени. Она хранит тайны о важной части жизненного цикла нашей планеты. Именно этот рельеф мы хотим нанести на карту», — сказала глава экспедиции Эрика Бергман.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи совершили более 20 погружений на субмаринах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт квартиры - кому доверить обновление жилища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика