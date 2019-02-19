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Свыше 800 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано в Беларуси в 2018 году

20.02.2019 14:53 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси было зафиксировано 810 фактов фальшивомонетничества в 2018 году, сообщили в министерстве внутренних дел.

"В 2018 по сравнению с 2017 годом количество фактов фальшивомонетничества уменьшилось на 12,2% (810 против 922). Подобная тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет", - отметили в МВД.

По информации ведомства, в республике фальшивомонетничество, в основном, представлено подделкой иностранной валюты. В 96% случаев из общего количества зарегистрированных фактов фальшивомонетничества предметом правонарушений стала иностранная валюта (779 фактов), и лишь 4% – белорусские рубли (31 факт).

При этом, рассказали в министерстве, как показывает практика, поддельная иностранная валюта изготавливается на высококачественном полиграфическом оборудовании, белорусские подделки – это нарисованные или напечатанные на обычных принтерах купюры, изготовленные в домашних условиях.

Кроме того, продолжили в МВД, в большинстве случаев поддельная иностранная валюта привозится в страну так называемыми "добросовестными приобретателями" - туристами, гражданами, выезжающими за рубеж для трудоустройства, в гости к родным и близким, а также предпринимателями, закупающими импортные товары. "Фальшивки поступают на внутренний рынок и задействуются при осуществлении незаконных валютных операций, т.е. при обмене между физическими лицами, приобретении товаров вне розничной сети – на рынках, в интернет-магазинах, по частным объявлениям", - отметили в министерстве.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси было зафиксировано 810 фактов фальшивомонетничества в 2018 году, сообщили в министерстве внутренних дел. "В 2018 по сравнению с 2017 годом количество фактов...
 
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