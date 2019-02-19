Футболисты, имеющие право выступать за сборную Беларуси, не будут считаться легионерами в РФ

Граждане Евразийского союза в будущем вслед за белорусами могут перестать считаться легионерами в российском футболе, заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС), президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

"Мы этот вопрос рассматривали перед Новым годом. Тогда мы свою позицию жестко высказали, так как были опасения, что из Беларуси можно было бы ожидать большое количество легионеров, которые бы не соответствовали уровню нашего футбола. Наша позиция четкая - тот, кто не имеет права играть за сборную Беларуси, будет считаться у нас легионером, тот, кто может играть за сборную - не будет", - сказал С.Прядкин.

"Вслед за Беларусью может последовать и Казахстан, а также страны Евразийского союза", - добавил он.

Как сообщалось, в российском футболе со следующего сезона белорусы не будут считаться легионерами.