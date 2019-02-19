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В центре Бреста в ходе строительных работ найдены останки более 600 человек

20.02.2019 14:32 — Разное | Интерфакс  
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Останки более полутысячи человек обнаружены на месте строительства жилого квартала в Бресте, сообщила старший инспектор отдела культуры городского исполнительного комитета Алла Кондак.

"На месте раскопок уже поднято боле 600 останков расстрелянных. Работы сейчас ведут 10 бойцов 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны. Всего в этом месте, возможно, захоронено более одной тысячи жертв фашизма. Каждый день поднимают примерно сорок останков. Личных вещей погибших находят очень мало – обувь, стеклянные чернильницы и посуда, оправа от очков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Брестского горисполкома.

Массовое захоронение на улице Куйбышева на территории бывшего еврейского гетто было обнаружено в январе при рытье котлована.

 Губернатор Александр Рогачук, выступая на встрече с представителями еврейской общины Бреста, предложил придать земле найденные останки по всем религиозным и нравственным канонам на кладбище "Северное", где уже покоятся жертвы холокоста. 

Еврейские общественные организации в целом поддержали эту идею, но попросили учесть некоторые религиозные аспекты перезахоронения. В частности, в могилу на Северном кладбище должна быть засыпана земля, в которой покоились останки. Туда же требуется положить и все найденные при раскопках вещи.

В Брестском гетто, по разным данным, находилось до 28 тыс. евреев. Около 17 тыс. человек были расстреляны в октябре 1942 года вблизи железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе. Судьба остальных узников неизвестна. По воспоминаниям очевидцев тех страшных событий, после уничтожения гетто в течение месяца фашисты здесь ежедневно производили расстрелы. В послевоенные годы в этом квартале неоднократно находили человеческие останки, которые были перезахоронены в братские могилы на городских кладбищах "Плоска" и Тришинское.

 
Теги: Брест
 
 
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Останки более полутысячи человек обнаружены на месте строительства жилого квартала в Бресте, сообщила старший инспектор отдела культуры городского...
 
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Полымя
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Заря над Неманам
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