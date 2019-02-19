Новый посол Беларуси в Париже вручил копии верительных грамот представителю МИД Франции

Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко в среду вручил копии верительных грамот заместителю директора службы протокола МИД Франции Жерому Кошару, сообщили в посольстве.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили график контактов и мероприятий на ближайшую перспективу. Посол Беларуси подчеркнул заинтересованность в активизации сотрудничества Беларуси с Францией в экономической, политической, культурной и других областях", - отметили в белорусской дипмиссии.

Там также проинформировали, что с момента вручения копий верительных грамот И.Фисенко имеет право проводить рабочие встречи в органах государственной власти и управления Франции, принимать участие в дипломатических мероприятиях.

"С учетом текущей ситуации во Франции вручение верительных грамот президенту страны должно состояться в течение 2019 года", - добавили в посольстве.