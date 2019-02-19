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Венесуэльский урок для белорусской оппозиции
В январе текущего года поисковик самой солидной белорусской газеты на слово «Венесуэла» откликнулся 18 статьями. Годом ранее их было 8. Но количественным ростом дело не ограничилось. В прошлом году первая статья была размещена на сайте «СБ Беларусь сегодня» под заголовком «Мадуро: в Венесуэле нет гуманитарного кризиса, СМИ развязали против страны «мировое наступление».
Считать ли инфляцию, превысившую в 2017 г. 2600% (в 2018 г. — 1 700 000%), доказательством наличия в стране острого социально-экономического кризиса — дело вкуса тех, кто за событиями в Венесуэле следит по публикациям в СМИ. Сами же венесуэльцы в своих оценках национальной экономики предпочитают идти «от жизни». Поэтому нет ничего удивительного в том, что последняя статья в этой же флагманской газете озаглавлена: «Эквадор продлил режим ЧС из-за беженцев из Венесуэлы».
Прием 1,3 млн беженцев за 4 года — по любым меркам серьезная гуманитарная проблема для небогатой страны, численность населения которой составляет 16 млн человек.
Во-первых, во-вторых, в-третьих…
В русском языке есть два близких по значению фразеологических оборота: «сесть в лужу» и «сесть в калошу». Полагаю, их значение не нуждается в пояснение. Не возникает проблем и с поиском примеров. Ограничусь одним, позаимствованным из выступления А.Лукашенко в Национальной ассамблее Венесуэлы 16 марта 2010 г.: «Беларусь, как и Венесуэла, — лидер региональной интеграции».
Об успехах интеграции на постсоветском пространстве сегодня не пишет разве что ленивый. Они стали особенно наглядны после присоединения/аннексии (нужное подчеркнуть) Крыма к России. Что касается интеграционного потенциала Венесуэлы, то из заметных на карте американских государств только Мексика по-прежнему признает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.
Надежды юношей питают. Это универсальное правило. Возраст юношей, их место в социальной иерархии роли не играют. В январе 2013 г. в моде были разговоры о «дальней дуге от Венесуэлы, Эквадора, через Ближний Восток, Африку, Пакистан на Китай». При этом непосредственно Венесуэле отводилась роль опорного пункта на южноамериканском материке.
О результатах интеграции мы можем судить по «Статистическому ежегоднику-2018». В документе объемом в 490 страниц Венесуэла упоминается один раз в связи с экспортом тракторов и седельных тягачей. Динамика экспорта не радует (см. табл.).
В 2013 г. Лукашенко поставил задачу «заземлиться» в Латинской Америке и «в ближайшее время получить хотя бы $5 млрд товарооборота». В 2017 г. белорусский экспорт составил $0,53 млрд, импорт — $0,35 млрд, товарооборот — $0,88 млрд. Необходимо подчеркнуть, что Венесуэла в списке экспортеров-импортеров в справочнике «Белстата» не отмечена.
Откуда же такое внимание к государству, расположенному на другой стороне «шарика»? Ответ на этот вопрос ни для кого не является тайной.
Во-первых, «Венесуэла — ключевой партнер Беларуси в Латинской Америке, база для расширения контактов со всеми государствами региона — Аргентиной, Бразилией, Кубой, Никарагуа. А кто посмеивается над нашими отношениями с Уго Чавесом и с Венесуэлой, успокойтесь. Это не просто страна. Первое место в мире по запасам нефти! Мы там строим все за хорошие деньги, мы туда поставляем, продаем все, что производим, за хорошие деньги» (доклад на четвертом Всебелорусском народном собрании 6 декабря 2010 г.).
Во-вторых, «мы (Лукашенко. — Прим. ред.) с Чавесом— люди одной идеологии. Те, кто против нас борется, проповедуют другую идеологию» (интервью телеканалу «Венесолана де Телевисьон» 25 июня 2012 г.).
В-третьих, «Венесуэла — это наш дом, наша земля. Точно так и Беларусь должна стать родной землей для венесуэльцев» (сказано при подписании контракта на поставку венесуэльской нефти в Беларусь, 17 марта 2010 г.).
Не самый жесткий, но самый неэффективный
«Белорусская модель» заточена прежде всего на удержание власти. Прибыль для нее — задача второстепенная. Поэтому нет ничего удивительного в том, что толчком для налаживания тесных отношений с Венесуэлой послужил нефтегазовый конфликт с Россией в 2010 г. Контракт на поставку альтернативной нефти объемом в 14 млн тонн был рассчитан на два года. Однако через порт Одессы (основной маршрут) прошло не более 1,5 млн тонн. Учредители Союзного государства, побранившись в очередной раз, вновь заверили друг друга в вечной дружбе, что лишило изначально нерентабельные поставки венесуэльской нефти политической составляющей.
Рукотворный экономический кризис в стране победившей «Боливарианской революции», идеологическим фундаментом которой послужила причудливая смесь из политической программы Симона Боливара и социализма, превратил первую в мире по запасам нефти страну в банкрота. В результате прибыльные на бумаге инвестиционные проекты по факту обернулись многомиллионными убытками.
Естественно, государственные СМИ сегодня не вспоминают, что в роли главного лоббиста белорусско-венесуэльской интеграции выступил президент. Но интернет провалами памяти не страдает, что и позволило мне в несколько кликов отыскать соответствующую цитату: «Возникает резонный вопрос — почему мы спали в шапку и не начали работать с Венесуэлой раньше? Вывод простой — недопустимая пассивность. Не мое — не надо. Пока президент «вилами в спину не толкнет», чиновник будет сидеть» (30марта 2010 г.).
В полном соответствии с анекдотом от Николая Фоменко: не сумев быть хорошим примером, Венесуэла стала страшным предупреждением. Сегодня, поясняет российский политолог Екатерина Шульман, «Венесуэла — один из самых неэффективных режимов на планете. Не самый жестокий, не самый бесчеловечный — есть и похуже, а вот действительно один из самых неэффективных. Поэтому с точки зрения политической науки хотелось бы, чтобы политическая агония этого режима продлилась еще сколько-нибудь, потому что очень интересно узнать, до какой степени неэффективности может дойти политическая машина и при этом сохранять власть за собой».
Правильный ответ на этот вопрос важен и для Беларуси. Режим Мадуро шатается, но стоит при инфляции, превысившей миллион процентов. Что же тогда говорить о ближайших перспективах режима, снизившего в прошлом году потребительскую инфляцию до исторического минимума в 5,6%! И еще одна цифра для нетерпеливых граждан: в январе—ноябре 2018 г. импорт легковых автомобилей увеличился на 63% к соответствующему периоду 2017 г.
Без осмысления этих цифр оппозиции будет сложно рассчитывать на поддержку со стороны даже своих потенциальных сторонников в год электоральной вакханалии.
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Государственные СМИ сегодня не вспоминают, что в роли главного лоббиста белорусско-венесуэльской интеграции выступил президент.
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