Венесуэльский урок для белорусской оппозиции





Во-первых, во-вторых, в-третьих…

Не самый жесткий, но самый неэффективный

В январе текущего года поисковик самой солидной белорусской газеты на слово «Венесуэла» откликнулся 18 статьями. Годом ранее их было 8. Но количественным ростом дело не ограничилось. В прошлом году первая статья была размещена на сайте «СБ Беларусь сегодня» под заголовком «Мадуро: в Венесуэле нет гуманитарного кризиса, СМИ развязали против страны «мировое наступление».Считать ли инфляцию, превысившую в 2017 г. 2600% (в 2018 г. — 1 700 000%), доказательством наличия в стране острого социально-экономического кризиса — дело вкуса тех, кто за событиями в Венесуэле следит по публикациям в СМИ. Сами же венесуэльцы в своих оценках национальной экономики предпочитают идти «от жизни». Поэтому нет ничего удивительного в том, что последняя статья в этой же флагманской газете озаглавлена: «Эквадор продлил режим ЧС из-за беженцев из Венесуэлы».Прием 1,3 млн беженцев за 4 года — по любым меркам серьезная гуманитарная проблема для небогатой страны, численность населения которой составляет 16 млн человек.В русском языке есть два близких по значению фразеологических оборота: «сесть в лужу» и «сесть в калошу». Полагаю, их значение не нуждается в пояснение. Не возникает проблем и с поиском примеров. Ограничусь одним, позаимствованным из выступления А.Лукашенко в Национальной ассамблее Венесуэлы 16 марта 2010 г.: «Беларусь, как и Венесуэла, — лидер региональной интеграции».Об успехах интеграции на постсоветском пространстве сегодня не пишет разве что ленивый. Они стали особенно наглядны после присоединения/аннексии (нужное подчеркнуть) Крыма к России. Что касается интеграционного потенциала Венесуэлы, то из заметных на карте американских государств только Мексика по-прежнему признает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.Надежды юношей питают. Это универсальное правило. Возраст юношей, их место в социальной иерархии роли не играют. В январе 2013 г. в моде были разговоры о «дальней дуге от Венесуэлы, Эквадора, через Ближний Восток, Африку, Пакистан на Китай». При этом непосредственно Венесуэле отводилась роль опорного пункта на южноамериканском материке.О результатах интеграции мы можем судить по «Статистическому ежегоднику-2018». В документе объемом в 490 страниц Венесуэла упоминается один раз в связи с экспортом тракторов и седельных тягачей. Динамика экспорта не радует (см. табл.).В 2013 г. Лукашенко поставил задачу «заземлиться» в Латинской Америке и «в ближайшее время получить хотя бы $5 млрд товарооборота». В 2017 г. белорусский экспорт составил $0,53 млрд, импорт — $0,35 млрд, товарооборот — $0,88 млрд. Необходимо подчеркнуть, что Венесуэла в списке экспортеров-импортеров в справочнике «Белстата» не отмечена.Откуда же такое внимание к государству, расположенному на другой стороне «шарика»? Ответ на этот вопрос ни для кого не является тайной.Во-первых, «Венесуэла — ключевой партнер Беларуси в Латинской Америке, база для расширения контактов со всеми государствами региона — Аргентиной, Бразилией, Кубой, Никарагуа. А кто посмеивается над нашими отношениями с Уго Чавесом и с Венесуэлой, успокойтесь. Это не просто страна. Первое место в мире по запасам нефти! Мы там строим все за хорошие деньги, мы туда поставляем, продаем все, что производим, за хорошие деньги» (доклад на четвертом Всебелорусском народном собрании 6 декабря 2010 г.).Во-вторых, «мы (Лукашенко. — Прим. ред.) с Чавесом— люди одной идеологии. Те, кто против нас борется, проповедуют другую идеологию» (интервью телеканалу «Венесолана де Телевисьон» 25 июня 2012 г.).В-третьих, «Венесуэла — это наш дом, наша земля. Точно так и Беларусь должна стать родной землей для венесуэльцев» (сказано при подписании контракта на поставку венесуэльской нефти в Беларусь, 17 марта 2010 г.).«Белорусская модель» заточена прежде всего на удержание власти. Прибыль для нее — задача второстепенная. Поэтому нет ничего удивительного в том, что толчком для налаживания тесных отношений с Венесуэлой послужил нефтегазовый конфликт с Россией в 2010 г. Контракт на поставку альтернативной нефти объемом в 14 млн тонн был рассчитан на два года. Однако через порт Одессы (основной маршрут) прошло не более 1,5 млн тонн. Учредители Союзного государства, побранившись в очередной раз, вновь заверили друг друга в вечной дружбе, что лишило изначально нерентабельные поставки венесуэльской нефти политической составляющей.Рукотворный экономический кризис в стране победившей «Боливарианской революции», идеологическим фундаментом которой послужила причудливая смесь из политической программы Симона Боливара и социализма, превратил первую в мире по запасам нефти страну в банкрота. В результате прибыльные на бумаге инвестиционные проекты по факту обернулись многомиллионными убытками.Естественно, государственные СМИ сегодня не вспоминают, что в роли главного лоббиста белорусско-венесуэльской интеграции выступил президент. Но интернет провалами памяти не страдает, что и позволило мне в несколько кликов отыскать соответствующую цитату: «Возникает резонный вопрос — почему мы спали в шапку и не начали работать с Венесуэлой раньше? Вывод простой — недопустимая пассивность. Не мое — не надо. Пока президент «вилами в спину не толкнет», чиновник будет сидеть» (30марта 2010 г.).В полном соответствии с анекдотом от Николая Фоменко: не сумев быть хорошим примером, Венесуэла стала страшным предупреждением. Сегодня, поясняет российский политолог Екатерина Шульман, «Венесуэла — один из самых неэффективных режимов на планете. Не самый жестокий, не самый бесчеловечный — есть и похуже, а вот действительно один из самых неэффективных. Поэтому с точки зрения политической науки хотелось бы, чтобы политическая агония этого режима продлилась еще сколько-нибудь, потому что очень интересно узнать, до какой степени неэффективности может дойти политическая машина и при этом сохранять власть за собой».Правильный ответ на этот вопрос важен и для Беларуси. Режим Мадуро шатается, но стоит при инфляции, превысившей миллион процентов. Что же тогда говорить о ближайших перспективах режима, снизившего в прошлом году потребительскую инфляцию до исторического минимума в 5,6%! И еще одна цифра для нетерпеливых граждан: в январе—ноябре 2018 г. импорт легковых автомобилей увеличился на 63% к соответствующему периоду 2017 г.Без осмысления этих цифр оппозиции будет сложно рассчитывать на поддержку со стороны даже своих потенциальных сторонников в год электоральной вакханалии.