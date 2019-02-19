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"Я не просил меня рожать": парень подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь

20.02.2019 14:22 — Разное | UDF  
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27-летний житель Нью-Дели собирается подавать на родителей в суд за то, что они дали ему жизнь без его согласия.

Рафаэль Самуэль – последователь философии антинатализма. Он считает, что люди должны воздерживаться от размножения, потому что давать кому-то жизнь без его согласия неправильно с моральной точки зрения. Рафаэль не имеет ничего против детей, но считает себя жертвой нежелательной жизни. Теперь он планирует привлечь своих родителей к ответственности.

«Я хочу сказать, что дети ничего не должны своим родителям. Я люблю своих родителей, у нас прекрасные отношения, но они родили меня для себя, для своего удовольствия», – заявил Самуэль.


27-летний парень ведет на Facebook сообщество об антинатализме, где регулярно публикует призывы отказаться от родов.

"Я не просил меня рожать": парень подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь


«Ваши родители завели вас как игрушку, как собаку. Вы им ничего не должны, они родили вас ради развлечения, – пишет Рафаэль. – Индийцы должны знать, что у них есть возможность не заводить детей».


Индийское антинаталистское движение пока невелико, но растет стремительными темпами. Участники движения даже планируют создать организацию национального уровня, которая займется распространением информации жизни без детей. Антинаталисты аргументируют свою позицию тем, что противостоят давлению общества, к тому же отказ от рождения детей сэкономит ресурсы нашей планеты.

«Это абсолютно добровольное движение, которое не приемлет насилие, – говорит 28-летний Пратима Найк, лидер движения. – Мы не хотим никому навязывать свои убеждения, но люди должны задуматься над тем, что в современном мире иметь ребенка неправильно».


"Я не просил меня рожать": парень подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь

 
 
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27-летний житель Нью-Дели собирается подавать на родителей в суд за то, что они дали ему жизнь без его согласия.
 
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