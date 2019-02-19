"Я не просил меня рожать": парень подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь





«Я хочу сказать, что дети ничего не должны своим родителям. Я люблю своих родителей, у нас прекрасные отношения, но они родили меня для себя, для своего удовольствия», – заявил Самуэль.

«Ваши родители завели вас как игрушку, как собаку. Вы им ничего не должны, они родили вас ради развлечения, – пишет Рафаэль. – Индийцы должны знать, что у них есть возможность не заводить детей».

«Это абсолютно добровольное движение, которое не приемлет насилие, – говорит 28-летний Пратима Найк, лидер движения. – Мы не хотим никому навязывать свои убеждения, но люди должны задуматься над тем, что в современном мире иметь ребенка неправильно».

Рафаэль Самуэль – последователь философии антинатализма. Он считает, что люди должны воздерживаться от размножения, потому что давать кому-то жизнь без его согласия неправильно с моральной точки зрения. Рафаэль не имеет ничего против детей, но считает себя жертвой нежелательной жизни. Теперь он планирует привлечь своих родителей к ответственности.27-летний парень ведет на Facebook сообщество об антинатализме, где регулярно публикует призывы отказаться от родов.Индийское антинаталистское движение пока невелико, но растет стремительными темпами. Участники движения даже планируют создать организацию национального уровня, которая займется распространением информации жизни без детей. Антинаталисты аргументируют свою позицию тем, что противостоят давлению общества, к тому же отказ от рождения детей сэкономит ресурсы нашей планеты.