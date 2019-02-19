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Уморительные обложки альбомов советских музыкантов
Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой. Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование.
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Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой.
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