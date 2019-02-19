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Уморительные обложки альбомов советских музыкантов

20.02.2019 14:19 — Разное | UDF  
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Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой. Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование.

Как и в любом начинании, у этого жанра были, есть и, несомненно, будут свои взлеты и падения, а также эпические провалы. Не только у западных или югославских исполнителей прошлого куда-то моментально исчезло чувство прекрасного, когда они выпускали свои музыкальные альбомы и выбирали что-то поистине жуткое на обложку.

Советские музыканты, любимые миллионами, тоже далеко не ушли.

Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов


Уморительные обложки альбомов советских музыкантов

 
 
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Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой.
 
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