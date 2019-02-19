В Бресте ежедневно эксгумируют останки около 40 узников гетто

Останки более 600 узников гетто были найдены в Бресте на месте строительства жилых домов.

Об этом сообщается на сайте «Вечерний Брест» 20 февраля.

Местом захоронения стал район проспекта Машерова и улиц Советской, Дзержинского, Куйбышева. Властям пришлось приостановить земляные работы, начатые в январе нынешнего года.

В Брестском исполкоме 20 февраля прошло заседание, на котором решался вопрос эксгумации и перезахоронения жертв еврейского гетто. Во встрече участвовали главы еврейских общин Бреста и представители инвестора.

Старший инспектор отдела культуры исполкома Алла Кондак рассказала, что останки 600 расстрелянных подняты, работы в этом направлении продолжаются. Возможно, жертв будет намного больше, могут быть найдены до 1 тысячи человек.

Руководители иудейских общин предложили перезахоронить останки на Северном кладбище Бреста.

Начиная с 23 января, когда была обнаружена страшная находка, военные начали эксгумацию – почти ежедневно эксгумируют останки около 40 человек.

Представители религиозных общин предлагают вывезти и землю с найденными вещами жертв, «чтобы не осквернять память». Среди личных вещей узников гетто – монеты, немецкие марки, обручальное кольцо, подошвы ботинок, коронки из белого и желтого металла, пишет sb.by.

Известно, что гетто в Бресте существовало с 16 декабря 1941 года по 18 октября 1942-го.