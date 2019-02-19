ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте ежедневно эксгумируют останки около 40 узников гетто

20.02.2019 15:49 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Останки более 600 узников гетто были найдены в Бресте на месте строительства жилых домов.

Об этом сообщается на сайте «Вечерний Брест» 20 февраля.

Местом захоронения стал район проспекта Машерова и улиц Советской, Дзержинского, Куйбышева. Властям пришлось приостановить земляные работы, начатые в январе нынешнего года.

В Брестском исполкоме 20 февраля прошло заседание, на котором решался вопрос эксгумации и перезахоронения жертв еврейского гетто. Во встрече участвовали главы еврейских общин Бреста и представители инвестора.

Старший инспектор отдела культуры исполкома Алла Кондак рассказала, что останки 600 расстрелянных подняты, работы в этом направлении продолжаются. Возможно, жертв будет намного больше, могут быть найдены до 1 тысячи человек.

Руководители иудейских общин предложили перезахоронить останки на Северном кладбище Бреста.

Начиная с 23 января, когда была обнаружена страшная находка, военные начали эксгумацию – почти ежедневно эксгумируют останки около 40 человек.

Представители религиозных общин предлагают вывезти и землю с найденными вещами жертв, «чтобы не осквернять память». Среди личных вещей узников гетто – монеты, немецкие марки, обручальное кольцо, подошвы ботинок, коронки из белого и желтого металла, пишет sb.by.

Известно, что гетто в Бресте существовало с 16 декабря 1941 года по 18 октября 1942-го.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки более 600 узников гетто были найдены в Бресте на месте строительства жилых домов. Об этом сообщается на сайте «Вечерний Брест» 20 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Асіповічы: коратка аб розным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика