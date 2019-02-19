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Установлены участницы видео с избиением несовершеннолетней минчанки
Новости Беларуси. Завершена проверка по факту избиения школьницы в Минске.
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Проверку проводили оперативники ГУБОПиК МВД, потому что избивавшая оказалась активисткой неформального околофутбольного движения.
Установлено, что 16-летняя жительница Минска познакомилась со своей несовершеннолетней обидчицей и ее подругой за пару часов до конфликта. Обе девушки – из Бреста.
В одной из квартир в Минске в компании сверстников они вместе распивали спиртные напитки.
Ссора произошла в подъезде дома потерпевшей ближе к утру. Брестчанка, чтобы показать свое превосходство, избила девушку. Ей были причинены телесные повреждения. Материалы проверки направлены в УСК Республики Беларусь по Минску для дачи правовой оценки действиям правонарушительницы.
На момент инцидента нападавшая была фигуранткой уголовного дела по фактам хищения денег. На днях ее осудили к двум годам «домашней химии».
Также в сообщении ведомства было отмечено, что работа по противодействию распространению роликов со сценами насилия и жестокости в сети будет продолжена.
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Новости Беларуси. Завершена проверка по факту избиения школьницы в Минске. По информации МВД, несколько дней назад в сети появилось видео с избиением девушки. Было...
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