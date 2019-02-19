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Химический состав воды по конкретному адресу можно узнать на сайте «Минскводоканала»
В программе
Какие вопросы чаще всего задают потребители сотрудникам «Минскводоканала»?
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
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В программе «Большой город» директор «Минскводоканала» рассказал, как узнать, какой состав воды по конкретному адресу Минска. Какие вопросы чаще всего задают...
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