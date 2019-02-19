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Распространители предложили фильтры воды родителям директора «Минскводоканала»: чем это закончилось?

20.02.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Часто нам менеджеры компаний, продающих питьевую воду, предлагают свою продукцию. Ходят по домам распространители, проводят наглядные эксперименты. Был ли такой личный пример у директора «Минскводоканала», мы узнали в программе «Большой город».

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
К сожалению, был. Мы жили ещё вместе с родителями, двумя семьями. И мы застали вечером, вернувшись домой вместе с супругой, такую же ситуацию, где мои родители, зная, что я сотрудник «Минскводоканала», всю жизнь занимаюсь водой и много о ней знаю. Практически это выглядело зомбированием. Родители, действительно, были уже готовы доставать деньги, паспорт, подписывать эти кредиты. Точно так же показали эту тёмную воду. 

И вот это зомбирование настолько профессиональное! Анализ воды в нашей лаборатории делается достаточно подробно, там более чем 50 показателей, когда я его показал родителям, они сказали: «Ты, наверное, что-то не то нам говоришь. Да?». Хотя, это буквально пару дней, и их отпустило. Мои родители никогда не пользовались ни фильтрами, ни бутилированной водой. То есть они точно так же набирают воду из-под крана.

Это технологии убеждений. И не зря с такими вопросами приходят к пенсионерам, к людям, которые, в общем-то, и слабо осведомлены, и так далее. Хотя наши учёные много раз показывали эксперименты: то, что нам показывают – это урок физики и химии 7-го класса и не более того. Это, всего лишь, элементарный обман. Не зря, кстати, фильтров стали продавать меньше, переключились на другие технологии – пылесосы, розетки.
 
 
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Часто нам менеджеры компаний, продающих питьевую воду, предлагают свою продукцию. Ходят по домам распространители, проводят наглядные эксперименты. Был ли такой...
 
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Полымя
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