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Распространители предложили фильтры воды родителям директора «Минскводоканала»: чем это закончилось?
Часто нам менеджеры компаний, продающих питьевую воду, предлагают свою продукцию. Ходят по домам распространители, проводят наглядные эксперименты. Был ли такой личный пример у директора «Минскводоканала», мы узнали в программе
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Это технологии убеждений. И не зря с такими вопросами приходят к пенсионерам, к людям, которые, в общем-то, и слабо осведомлены, и так далее. Хотя наши учёные много раз показывали эксперименты: то, что нам показывают – это урок физики и химии 7-го класса и не более того. Это, всего лишь, элементарный обман. Не зря, кстати, фильтров стали продавать меньше, переключились на другие технологии – пылесосы, розетки.
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Распространители предложили фильтры воды родителям директора «Минскводоканала»: чем это закончилось?
Часто нам менеджеры компаний, продающих питьевую воду, предлагают свою продукцию. Ходят по домам распространители, проводят наглядные эксперименты. Был ли такой...
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