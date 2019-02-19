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«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»

20.02.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
До 24 февраля продлится акция «Сделаем дорогу безопасной!». Она направлена на профилактику ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходов. Проводятся различные рейдовые мероприятия, направленные на профилактику ДТП на аварийных участках. Это те участки, на которых происходят ДТП.

«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»

Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети на предмет её усовершенствования, а также, как следствие этого, обеспечение безопасности на отдельных участках дорог. Также будет проводиться широкая информативная работа непосредственно с населением – в школах, с родителями будем работать, в различных коллективах. Это демонстрация каких-то определённых сюжетов, это профилактические беседы и так далее.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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