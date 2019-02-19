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«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»
Гость программы
Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети на предмет её усовершенствования, а также, как следствие этого, обеспечение безопасности на отдельных участках дорог. Также будет проводиться широкая информативная работа непосредственно с населением – в школах, с родителями будем работать, в различных коллективах. Это демонстрация каких-то определённых сюжетов, это профилактические беседы и так далее.
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«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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