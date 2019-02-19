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ГАИ: «Неверно полагать, что пешеход прав всегда». Два примера ДТП
Гость программы
Какова ответственность пешехода за переход дороги в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора?
Хотела обратить внимание, что неверно полагать, что пешеход прав всегда. И, может быть, если бы пешеходы понимали это и осознавали, что они должны быть также взаимно вежливы и по отношению к водителям, у нас не было бы таких инцидентов.
То есть хотелось бы в очередной раз напомнить нашим пешеходам, что, всё-таки, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Необходимо переходить проезжую часть в установленных для этого местах и быть взаимно вежливыми по отношению к водителям.
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