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«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к ответному домашнему матчу против сборной Швеции в рамках пре-квалификации Евробаскета-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для команды Александра Крутикова эта игра носит принципиальный характер. Победа над оппонентом позволит сохранить шансы на выход в основную часть Евро. Команды уже встречались в ноябре 2018-го, тогда сильнее оказались скандинавы – 87:59.
Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Александр Кудрявцев, капитан сборной Беларуси по баскетболу:
Для белорусов предстоящий матч 24 февраля – последний в группе «А», а вот шведы перед прилетом в Минск еще сыграют с Данией 21 февраля.
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к ответному домашнему матчу против сборной Швеции в рамках пре-квалификации Евробаскета-2021,...
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