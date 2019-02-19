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«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

20.02.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к ответному домашнему матчу против сборной Швеции в рамках пре-квалификации Евробаскета-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

Для команды Александра Крутикова эта игра носит принципиальный характер. Победа над оппонентом позволит сохранить шансы на выход в основную часть Евро. Команды уже встречались в ноябре 2018-го, тогда сильнее оказались скандинавы – 87:59.

«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Они в лучшей позиции, чем мы. Всегда лучше, когда ты прочувствовал игру, находишься в том игровом ритме. К сожалению, нам не удалось найти себе достойного спарринг-партнера. Но мы сыграем внутреннюю игру на тренировке.

«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией

Александр Кудрявцев, капитан сборной Беларуси по баскетболу:
Чувствуем себя хорошо. Настрой в команде боевой, все здоровы. Нас много. Конкуренция за попадание в 12 игроков на матч идет хорошая. Настроение у всех отличное.

Для белорусов предстоящий матч 24 февраля – последний в группе «А», а вот шведы перед прилетом в Минск еще сыграют с Данией 21 февраля.

«Они в лучшей позиции, чем мы». Тренер сборной Беларуси по баскетболу накануне матча со Швецией
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к ответному домашнему матчу против сборной Швеции в рамках пре-квалификации Евробаскета-2021,...
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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