Закончилось голосование за номинантов на премию «Оскар»

Новости мира. В голосовании приняли участие около 8 тысяч членов американской киноакадемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Главная премия киноиндустрии присуждается в 24 номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019»

Статуэтки будут вручены 24 февраля в Лос- Анджелесе.







