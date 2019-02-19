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Закончилось голосование за номинантов на премию «Оскар»
Новости мира. В голосовании приняли участие около 8 тысяч членов американской киноакадемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная премия киноиндустрии присуждается в 24 номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».
Статуэтки будут вручены 24 февраля в Лос- Анджелесе.
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Новости мира. В голосовании приняли участие около 8 тысяч членов американской киноакадемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная премия...
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