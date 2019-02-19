Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке

Новости Японии. В Японском море потерпел крушение военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Во время учебного полёта истребитель пропал с радаров. На борту воздушного судна находились два пилота. Позже их обнаружили живыми в спасательной шлюпке.





Причины аварии бомбардировщика пока неизвестны. Идет поисковая операция.