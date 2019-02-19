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Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке

20.02.2019 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. В Японском море потерпел крушение военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке

Во время учебного полёта истребитель пропал с радаров. На борту воздушного судна находились два пилота. Позже их обнаружили живыми в спасательной шлюпке.

Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке

Причины аварии бомбардировщика пока неизвестны. Идет поисковая операция.
 
 
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Новости Японии. В Японском море потерпел крушение военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время учебного полёта истребитель пропал с...
 
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