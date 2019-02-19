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Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище

20.02.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском горисполкоме прошла рабочая встреча руководства города с представителями общественного религиозного объединения «Бриск», иудейских общин «Хаббат» и «Эмуна».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63681.php

Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище

В заседании приняли участие представители застройщика жилого комплекса «Прибужский квартал».

Основной темой обсуждения стало перезахоронение найденных останков людей на территории бывшего еврейского гетто по улице Куйбышева. Старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак проинформировала, что на месте раскопок уже поднято боле 600 останков расстрелянных. Всего в этом месте, возможно, захоронено более одной тысячи жертв фашизма. Работы сейчас ведут 10 бойцов 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны. Каждый день поднимают примерно сорок останков. Личных вещей погибших находят очень мало – обувь, стеклянные чернильницы и посуда, оправа от очков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63681.php

Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище

Председатель горисполкома Александр Рогачук сообщил, что по вновь утверждённому генеральному плану город останется в старых границах и планируется уплотнение жилой застройки. Он привёл положительный опыт по перезахоронению бойцов Красной армии, погибших в бывшем лагере смерти «Ревир». Он также выступил с предложением придать земле найденные останки по всем религиозным и нравственным канонам на кладбище «Северное», где уже покоятся жертвы холокоста. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63681.php

Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище

Руководитель иудейской общины «Эмуна» Борис Брук от лица еврейских общественных организаций в целом поддержал эту идею. Раввин Брестской иудейской религиозной общины «Хабат» попросил учесть некоторые религиозные аспекты перезахоронения. В частности, в могилу на Северном кладбище должна быть засыпана земля, в которой покоились останки. Туда же требуется положить и все найденные при раскопках вещи.

Все организационные вопросы и финансовые расходы по перезахоронению берёт на себя Брестский горисполком. 
 

 
 
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  В Брестском горисполкоме прошла рабочая встреча руководства города с представителями общественного религиозного объединения «Бриск», иудейских общин...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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