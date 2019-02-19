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Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище
20.02.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестском горисполкоме прошла рабочая встреча руководства города с представителями общественного религиозного объединения «Бриск», иудейских общин «Хаббат» и «Эмуна».
В заседании приняли участие представители застройщика жилого комплекса «Прибужский квартал».
Основной темой обсуждения стало перезахоронение найденных останков людей на территории бывшего еврейского гетто по улице Куйбышева. Старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак проинформировала, что на месте раскопок уже поднято боле 600 останков расстрелянных. Всего в этом месте, возможно, захоронено более одной тысячи жертв фашизма. Работы сейчас ведут 10 бойцов 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны. Каждый день поднимают примерно сорок останков. Личных вещей погибших находят очень мало – обувь, стеклянные чернильницы и посуда, оправа от очков.
Председатель горисполкома Александр
Руководитель иудейской общины «Эмуна» Борис Брук от лица еврейских общественных организаций в целом поддержал эту идею. Раввин Брестской иудейской религиозной общины «Хабат» попросил учесть некоторые религиозные аспекты перезахоронения. В частности, в могилу на Северном кладбище должна быть засыпана земля, в которой покоились останки. Туда же требуется положить и все найденные при раскопках вещи.
Все организационные вопросы и финансовые расходы по перезахоронению берёт на себя Брестский горисполком.
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В Брестском горисполкоме прошла рабочая встреча руководства города с представителями общественного религиозного объединения «Бриск», иудейских общин...
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