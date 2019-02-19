«Моя работа воспитывает характер». Инна Терещук – про учебу в Академии МВД и службу в ЛТП №2

Как определиться с выбором будущей профессии? Здесь нет четкого ответа. Нужно прислушаться к себе, понять, чего хочешь именно ты. Это и есть самое сложное. Инна Терещук рассказывает о том, почему поступила в Академию МВД и о службе в лечебно-трудовом профилактории №2.

Я была уверена, что учеба в Академии поможет мне еще больше закалить характер. Окончив в 2014 году среднюю школу Кричева, поступила на уголовно-исполнительный факультет. Почему я, девушка, сделала такой выбор? Убеждена, что характер человека – это очень важный критерий при выборе профессии. Будучи человеком справедливым и честным мне хотелось получить профессию, связанную с защитой прав и интересов граждан.

Уголовно-исполнительный факультет – ведущий образовательный, методический и научный центр по подготовке квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы страны.

При поступлении я понимала, с какой категорией граждан столкнусь, но была уверена – оступившимся нужно обязательно помочь.

Главный инструмент в работе со спецконтингентом – хорошие знания и слово. Основная цель наказания – перевоспитание и исправление. В результате мы должны добиться того, чтобы после освобождения люди не совершали противоправных деяний и вернулись к нормальной жизни.

Сейчас я могу сказать, что учеба на уголовно-исполнительном факультете Академии МВД – это отличная школа жизни. Годы учебы прошли интересно и незабываемо.

На период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении – начиная с питания и заканчивая форменным обмундированием и денежным довольствием.

На факультете меня ждали интересные лекции, семинары и практические занятия, где воплощалось в реальность написанное в учебниках. Основными учебными дисциплинами были огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка, уголовное право, уголовно-исполнительное право, гражданское право, гражданский процесс, и процессуально — исполнительное право. В свободное от учебы время мы посещали театры, музеи, хоккейные матчи, соревнования различных уровней.

Для того, чтобы стать курсантом нужно пройти профессиональный отбор, медицинское освидетельствование, а также успешно сдать вступительные испытания в форме ЦТ по иностранному языку, обществоведению, русскому или белорусскому языку.

Для будущих курсантов важно иметь хорошую физическую форму и быть сильными духом. Знания, приобретенные в Академии, пригодятся в дальнейшем при прохождении службы. После окончания учебы я стала офицером, мне присвоили специальное звание «лейтенант внутренней службы», был выдан диплом «юриста».

Моим местом прохождения службы стал лечебно-трудовой профилакторий № 2 в деревне Староселье Горецкого района. Здесь я в полной мере нашла применение знаниям, полученным в ходе обучения. Благодаря опытным наставникам совершенствую профессиональные навыки.

Ребятам, которые собираются сделать выбор будущей профессии, хочу пожелать — двигайтесь по направлению к мечте. Осознанно делайте свой выбор.

По вопросам поступления на уголовно-исполнительный факультет Академии МВД можно обратиться в лечебно-трудовой профилакторий № 2 по телефону (802233) 20257 до 15 апреля.

Инна Терещук, вриод старшего инструктора по профессиональной подготовке группы по идеологической работе и кадровому обеспечению ЛТП № 2

Контактное лицо: Григорий Григорьевич Павлов, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению, тел. 20257, 80293401473