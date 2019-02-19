«Земельный спецназ»

21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Земля — одна из вечных ценностей цивилизации, важнейший природный ресурс, надежный капитал, основа экономики стран и самоидентификации человека. Неудивительно, что она во все времена являлась предметом пристального внимания государства, а связанные с ее учетом профессии были уважаемыми и востребованными. Среди них всегда выделялись землемеры, которым, кроме умения точно определять границы участков, нужны были немалые знания земельного права.





В нашей стране землеустроительная служба относится к аппарату госуправления и входит в структуру исполнительной власти. Ее работники в шутку называют себя «земельным спецназом», хотя не такая уж это и шутка. Требования к уровню компетентности и ответственности землеустроителей любого ранга очень высоки: действия находятся под постоянным вниманием Комитета госконтроля, а ряд решений утверждается непосредственно Президентом.

Отдел землеустройства райисполкома небольшой — всего 6 человек. Условно говоря, каждый землеустроитель отвечает за 32,5 тысячи гектаров площади нашей малой родины. Много это или мало? Посмотрим на числа, подумаем над фактами.

Инвентаризация земель и вовлечение неиспользуемых территорий в хозоборот — одни из главных и, пожалуй, наиболее трудоемких задач земслужбы. Для выявления «проблемных» участков их нужно найти, а это требует постоянных разъездов и мониторинга актуального состояния угодий. Поэтому большим подспорьем стала компьютерная программа «Геопортал» — что-то вроде сервиса «Гугл-карты», но сделанная на основе аэрофотосъемки и «заточенная» под потребности землеустройства.

За 2018 год выявлено 222 гектара неиспользуемых земель в населенных пунктах и сельхозпредприятиях и 50 га неэффективно используемых пахотных. Последнее — серьезное нарушение земельного законодательства, поэтому допустившие такое безобразие специалисты и руководители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, вдоль автомобильных дорог подобраны участки сельхозугодий (16 га), на которых необходимо провести культуртехнические работы, очистить от остатков древесно-кустарниковой растительности. Работа была выполнена своевременно, так что на приведенных в порядок землях осенью этого года уже будет собран урожай.

Рассмотрение заявлений, жалоб и споров. Земля всегда была причиной споров между владельцами соседних наделов. И, вероятно, так будет вечно, поскольку «пограничный конфликт» — общедоступный способ выяснения межличностных отношений, и земля тут только повод, а не причина.

В последние годы такие «разборки» ведут между собой жители Минска и Бобруйска, купившие в деревнях нашего района дачи. Однако на общем фоне подобное — единичное явление. Всего же отделом землеустройства за год рассмотрено 980 обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, из которых примерно по 10% составили жалобы и заявления на получение справок по реализации сельхозпродукции.

Подготовка проектов решений исполкомов. Вопросы регулирования земельных отношений рассматриваются на каждом заседании райсельисполкомов. Если учесть строгость Земельного кодекса, подготовка каждого из предоставляемых земслужбой проектов решений требует крайне скрупулезного подхода. Так что принятие всех проектов решений (158 — в отношении 430 земельных участков, 156 — в области регулирования земельных отношений, 26 — по предоставлению горных отводов) — вполне объективный показатель компетентности наших землеустроителей и их умения находить правильный выход из самых сложных ситуаций.

Хотя не все удается сделать быстро. Например, расширение границ райцентра. Землеустроители еще несколько лет назад нашли приемлемый вариант решения этой острейшей проблемы, однако приступить к реализации предложенного плана пока не получается. Камень преткновения — расположенные вокруг Осиповичей леса. Они относятся к первой (наиболее ценной) категории, так что получение разрешения на вырубку — да еще на площади порядка 200 га! — можно считать настоящим административным подвигом.

Проведение аукционов. За год проведено всего 2 аукциона, на которые выставлялись для продажи и сдачи в долгосрочную аренду 9 земельных участков. Из них продано 4 лота, в числе которых 1 в Татарке. Место для торгового объекта в поселке приобрел ООО «Евроторг» для строительства магазина. Неиспользуемые земли площадью 14 га в его окрестностях предоставлены в пользование ООО «Чистая ягода» для выращивания голубики. Еще 750 га бывших торфоразработок переданы лесхозу — естественно, без всякого торга.

Для проведения аукционов на будущее сформировано 5 земельных участков в Осиповичах и Гродзянке. В ближайшей перспективе — продолжение работы по подбору единиц купли-продажи в других населенных пунктах. По словам заместителя начальника отдела землеустройства райисполкома Сергея Емельянова, свободную землю можно найти в любом поселении. Но чтобы сформировать из нее интересные для реализации лоты, нужно как следует постараться. Причем не только землеустроителям!

Дмитрий САВРИЦКИЙ.