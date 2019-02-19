



Отборочный тур республиканского конкурса «Семья года» – «Многодетная семья – 2019» прошел в районном Центре культуры и досуга г.Кировска. Его участниками стали 8 семей из Быховского, Глусского, Кировского, Бобруйского, Кличевского, Осиповичского районов, а также Ленинского и Первомайского района г.Бобруйска.

В конкурсе «Визитная карточка семьи «Родовод» дипломом первой степени награждена семья Куксик из Ленинского района г.Бобруйска, дипломом второй степени — семья Коваленко из Бобруйского района, третьими стали члены семьи Пилипенко Первомайского района г.Бобруйска.

В конкурсе «Моя страна – моя семья» лучшей была призна семья Абросимовых из Кличевского района, вторыми стали члены семьи Доловых, представившие Осиповичский район.

По итогам двух конкурсных заданий: «Визитная карточка семьи «Родовод» и «Моя страна – моя семья» победителем стала семья Жинько из Глусского района, на втором месте семья Дрозд из Кировска, а третье место — у семьи Ковгановых.

Областной тур конкурса состоится 20 марта в Могилеве.





















































































































































