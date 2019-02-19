Правительство продолжит продвигать работу по ранней диагностике онкозаболеваний в Беларуси

Правительство продолжит поддерживать работу по раннему выявлению онкологических заболеваний, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

"Главный упор, и мы это будем всячески продвигать, - на своевременную диагностику, чтобы на первой-второй стадии заболевание своевременно купировать и возвращать людей к своим семьям, к профессии", - сказал И.Петришенко. Вице-премьера цитирует пресс-служба Совмина.

По словам И.Петришенко, ранняя диагностика онкологических заболеваний может способствовать сокращению демографических потерь, снижению смертности. "Мы остановились на методиках раннего выявления, скрининга, чтобы своевременно определить заболевание на первой-второй стадии. На более поздних стадиях значительно сложнее помочь человеку. Мы сконцентрировались на том, как в плане организационно-методического взаимодействия усовершенствовать структуру онкологической помощи нашим гражданам", - отметил он.

В свою очередь, директор РНПЦ Олег Суконко проинформировал, как усовершенствовалась материально-техническая база центра, какое новое оборудование и методики лечения появились. Белорусские передовые методики внедряются не только в республике, их перенимают и зарубежные коллеги. В лечении используется все больше таргетных препаратов белорусского производства.