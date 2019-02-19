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Росэксимбанк прокредитовал Банк БелВЭБ для финансирования поставок в Беларусь кожевенного сырья из РФ

20.02.2019 17:04 — Разное | Интерфакс  
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АО "Росэксимбанк" открыл белорусскому банку ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк Внешэкономбанка) невозобновляемую кредитную линию в размере 120 млн росс. рублей, сказано в сообщении Росэксимбанка.

Росэксимбанк предоставит белорусскому банку кредитные ресурсы на срок до 18 мес. на льготных условиях, предусмотренных специальной программой поддержки российского экспорта высокотехнологичной продукции и услуг. Целевые средства предоставлены для оплаты поставок российской кожевенной продукции. Поставщиками выступают АО "Русская кожа" и ООО "Мондиалпел".

В сообщении отмечается, что с 2017 года на закупку российского кожевенного сырья белорусскими компаниями Росэквимбанк направил кредитных ресурсов на 723,2 млн росс. рублей.

За период с начала запуска в 2015 году Минпромторгом России специальной программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции и услуг Росэксимбанк профинансировал экспорт российских поставщиков кожевенной продукции в Беларуси на общую сумму около 1,29 млрд росс. рублей. Программа предусматривает предоставление финансирования с субсидией части процентной ставки из бюджета Российской Федерации.

В пресс-релизе ОАО "Банк БелВЭБ" сообщается, что средства Росэксимбанка предоставляются белорусскому СООО "Белвест" в виде невозобновляемой кредитной линии.

В 2018 году Банк БелВЭБ профинансировал поставки российской продукции в Беларусь на сумму 94,6 млрд. росс. рублей в эквиваленте. "Удельный вес интеграционных проектов в общем объеме финансовой поддержки корпоративных клиентов Банка БелВЭБ за 2018 год составил 51,5%", - сказано в сообщении.

БелВЭБ является одним из системообразующих банков Беларуси. В уставном капитале 97,52% акций принадлежат российскому Внешэкономбанку, 2,29% - комитету госимущества Минского горисполкома.

 
 
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АО "Росэксимбанк" открыл белорусскому банку ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк Внешэкономбанка) невозобновляемую кредитную линию в размере 120 млн росс. рублей,...
 
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