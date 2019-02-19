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Американец сделал 50 тысяч снимков Луны - и собрал из них одно фото в сверхвысоком разрешении

20.02.2019 17:12 — Разное | UDF  
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Американец сделал 50 тысяч снимков Луны - и собрал из них одно фото в сверхвысоком разрешении

Andrew McCarthy

В феврале можно было наблюдать самую большую Луну в 2019 году. Во время так называемого Суперлуния спутник и Землю разделяло всего 356,7 тысячи километров. Луна еще и светилась значительно ярче, чем обычно.

Астрофотограф Эндрю Маккарти решил сделать снимок Суперлуны в супервысоком разрешении.

Маккарти отснял в Калифорнии около 50 тысяч фотографий — из них он собрал один снимок Луны разрешением 81 мегапиксель. И это очень много! Например, фотография, занимающая полосу в глянцевом журнале, имеет разрешение около 20 мегапикселей.

Исходники и получившееся суперфото Маккарти выложил в Reddit (а заодно и в свой инстаграм).

 
 
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В феврале можно было наблюдать самую большую Луну в 2019 году. Астрофотограф сделал снимок Суперлуны в супервысоком разрешении.
 
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