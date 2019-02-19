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Фонд для одаренных детей в РФ получил лицензию на продажу алкоголя
В разговоре с «РБК» ректор сотрудничающего с фондом Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко заявил, что лицензия нужна «Таланту и успеху» для того, чтобы продавать алкоголь на конференциях, которые фонд проводит в больших количествах.
Центр «Сириус», учрежденный по инициативе президента РФ Владимира Путина — единственный проект «Таланта и успеха». В правилах пребывания в центре отдельно прописано, что находящиеся там дети не должны курить (даже электронные сигареты) и употреблять алкогольные напитки.
Одним из учредителей «Таланта и успеха» является виолончелист Сергей Ролдугин. Путин говорил, что гордится такими людьми, как Ролдугин.
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Образовательный фонд «Талант и успех», являющийся учредителем детского центра «Сириус», получил лицензию на продажу алкогольной продукции.
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