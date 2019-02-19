ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фонд для одаренных детей в РФ получил лицензию на продажу алкоголя

20.02.2019 17:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Образовательный фонд «Талант и успех», являющийся учредителем детского центра «Сириус», получил лицензию на продажу алкогольной продукции. Об этом со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс» сообщает «МБХ Медиа». Лицензия была выдана 14 февраля департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В разговоре с «РБК» ректор сотрудничающего с фондом Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко заявил, что лицензия нужна «Таланту и успеху» для того, чтобы продавать алкоголь на конференциях, которые фонд проводит в больших количествах.

Центр «Сириус», учрежденный по инициативе президента РФ Владимира Путина — единственный проект «Таланта и успеха». В правилах пребывания в центре отдельно прописано, что находящиеся там дети не должны курить (даже электронные сигареты) и употреблять алкогольные напитки.

Одним из учредителей «Таланта и успеха» является виолончелист Сергей Ролдугин. Путин говорил, что гордится такими людьми, как Ролдугин.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образовательный фонд «Талант и успех», являющийся учредителем детского центра «Сириус», получил лицензию на продажу алкогольной продукции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Останки жертв Брестского гетто перезахоронят на Северном кладбище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика