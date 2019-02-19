Фонд для одаренных детей в РФ получил лицензию на продажу алкоголя





В разговоре с «РБК» ректор сотрудничающего с фондом Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко заявил, что лицензия нужна «Таланту и успеху» для того, чтобы продавать алкоголь на конференциях, которые фонд проводит в больших количествах.Центр «Сириус», учрежденный по инициативе президента РФ Владимира Путина — единственный проект «Таланта и успеха». В правилах пребывания в центре отдельно прописано, что находящиеся там дети не должны курить (даже электронные сигареты) и употреблять алкогольные напитки.Одним из учредителей «Таланта и успеха» является виолончелист Сергей Ролдугин. Путин говорил, что гордится такими людьми, как Ролдугин.