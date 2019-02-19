|
Пьяная женщина угнала служебную «Ниву» и перевернулась на ней
20.02.2019 17:28 — Разное | Аргументы и факты
39-летняя заведующая молочно-товарной фермы из Ивьевского района пришла на работу пьяной. Её уволили. Женщине это не понравилась, и в качестве протеста она угнала с территории фермы служебную «Ниву»,
Виляя из стороны в сторону, водитель выехала на дорогу общего пользования. Однако спустя всего пару километров автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Женщина не пострадала, однако того же нельзя сказать о машине.
Отметим, бывшие коллеги следовали за «Нивой». Никто из них экс-начальницу не остановил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)