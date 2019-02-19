Пьяная женщина угнала служебную «Ниву» и перевернулась на ней

39-летняя заведующая молочно-товарной фермы из Ивьевского района пришла на работу пьяной. Её уволили. Женщине это не понравилась, и в качестве протеста она угнала с территории фермы служебную «Ниву», сообщается на официальном сайте uvd.grodno.by.

Виляя из стороны в сторону, водитель выехала на дорогу общего пользования. Однако спустя всего пару километров автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Женщина не пострадала, однако того же нельзя сказать о машине.