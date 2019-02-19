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Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино
Чем привлекает сотни туристов со всего мира единственный в Беларуси музей Матери – Дом-музей белорусской партизанки Анастасии Куприяновой в Жодино, рассказали в программе
Ещё есть сведения, что в таких резных неудобных башмачках, в которых нет ни стельки, ни меха, ходили советские военные в немецких концлагерях. Им приходилось носить эту неудобную обувь. Портянки были не у каждого, у людей могли стачиваться ноги.
Интересный экспонат: многие дети не знают, что это такое. Хотя многие из них смотрят фильмы про войну. Играют в игры и думают, что это термос. Это не термос – это футляр от немецкого противогаза. У каждого немца был на поясе такой футляр. Немцы выжигали села, деревни, и шёл дым, ядовитые газы. И тогда немцы надевали противогазы.
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Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино
Чем привлекает сотни туристов со всего мира единственный в Беларуси музей Матери – Дом-музей белорусской партизанки Анастасии Куприяновой в Жодино, рассказали в...
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