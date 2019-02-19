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Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности

20.02.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности
Скриншот со страницы instagram.com/adelina_sotnikova14

Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова:
Пять лет назад Аделина Сотникова стала первой в советской и российской истории Олимпийской Чемпионкой в женском одиночном катании. Спасибо тебе, наша девочка, спасибо всей команде!

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давностиФото: instagram.com/t.a.tarasova

Поклонники поздравили спортсменку и отметили, что помнят ее выступление и свои эмоции в тот день.

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Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. ...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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