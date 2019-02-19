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Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности
Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.
Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.
Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова:
Фото: instagram.com/t.a.tarasova
Поклонники поздравили спортсменку и отметили, что помнят ее выступление и свои эмоции в тот день.
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Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности
Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. ...
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