Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности

Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.



Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.



Скриншот со страницы instagram.com/adelina_sotnikova14

Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова:

Пять лет назад Аделина Сотникова стала первой в советской и российской истории Олимпийской Чемпионкой в женском одиночном катании. Спасибо тебе, наша девочка, спасибо всей команде!

Фото: instagram.com/t.a.tarasova

Поклонники поздравили спортсменку и отметили, что помнят ее выступление и свои эмоции в тот день.