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Хоккейная Экстралига. «Неман» обыграл «Шахтёра» в гостях

20.02.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один матч был сыгран накануне в чемпионате Беларуси по хоккею в Экстралиге. В гости к солигорскому «Шахтеру» пожаловал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И хотя команды – номинальные соседи по турнирной таблице («Неман» – второй, а «Шахтер» – третий), между ними разница в 15 очков. В отчетном матче гости преподали хозяевам урок – 1:2.

Хоккейная Экстралига. «Неман» обыграл «Шахтёра» в гостях

Хоккейная Экстралига. «Неман» обыграл «Шахтёра» в гостях
 
 
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Новости Беларуси. Один матч был сыгран накануне в чемпионате Беларуси по хоккею в Экстралиге. В гости к солигорскому «Шахтеру» пожаловал гродненский «Неман»,...
 
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