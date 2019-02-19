Хоккейная Экстралига. «Неман» обыграл «Шахтёра» в гостях

Новости Беларуси. Один матч был сыгран накануне в чемпионате Беларуси по хоккею в Экстралиге. В гости к солигорскому «Шахтеру» пожаловал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И хотя команды – номинальные соседи по турнирной таблице («Неман» – второй, а «Шахтер» – третий), между ними разница в 15 очков. В отчетном матче гости преподали хозяевам урок – 1:2.







