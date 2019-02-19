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Трамп намерен создать Космические войска
Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под эгидой американских военно-воздушных сил.
Их главные задачи: отстаивать интересы США в космосе, отражать агрессию и защищать страну. Руководить ими будет гражданское лицо, которое предложит президент и одобрит конгресс.
Космические войска станут шестым родом войск в министерстве ВВС страны. Трамп заявил, что их создание – приоритетное направление в области национальной безопасности.
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Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под...
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