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Трамп намерен создать Космические войска

20.02.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под эгидой американских военно-воздушных сил.

Трамп намерен создать Космические войска

Их главные задачи: отстаивать интересы США в космосе, отражать агрессию и защищать страну. Руководить ими будет гражданское лицо, которое предложит президент и одобрит конгресс.

Трамп намерен создать Космические войска

Космические войска станут шестым родом войск в министерстве ВВС страны. Трамп заявил, что их создание – приоритетное направление в области национальной безопасности. 
 
 
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Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под...
 
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Lida.Info
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