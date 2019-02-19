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Теннис. Белорус Герасимов проиграл испанцу Вердаско в 1/16 финала турнира в Марселе
Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов, который пробился в основную сетку состязаний во французском Марселе, провел поединок первого раунда против титулованного и грозного испанца Фернандо Вердаско, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К сожалению, Егору навязать свое видение поединка именитому сопернику не удалось и он проиграл – 6:4, 3:6, 5:7. Отметим, что по ходу третьей партии при счете 5:4 Герасимов не реализовал три матчбола на подаче соперника.
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов, который пробился в основную сетку состязаний во французском Марселе, провел поединок первого раунда...
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