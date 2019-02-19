Теннис. Белорус Герасимов проиграл испанцу Вердаско в 1/16 финала турнира в Марселе

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов, который пробился в основную сетку состязаний во французском Марселе, провел поединок первого раунда против титулованного и грозного испанца Фернандо Вердаско, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, Егору навязать свое видение поединка именитому сопернику не удалось и он проиграл – 6:4, 3:6, 5:7. Отметим, что по ходу третьей партии при счете 5:4 Герасимов не реализовал три матчбола на подаче соперника.







