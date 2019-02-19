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Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

20.02.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Новости мира. От тяжёлых травм он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

Напомним: накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта Кран-Монтана оказалась группа лыжников. По данным очевидцев, в снежную ловушку попали от 10 до 12 горнолыжников.

Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

Четырех удалось спасти, один из них умер в больнице. Полиция приняла решение временно остановить операцию.

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото
 
 
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Новости мира. От тяжёлых травм он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним: накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта...
 
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