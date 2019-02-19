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«Беларусьфильм» начал съемки фильма по роману Людмилы Рублевской
Новости Беларуси. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам картины «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые дубли на натурной площадке сегодня у исполнителей главных ролей. В съемках задействованы только белорусские актеры.
Экранизации одноимённого романа Людмилы Рублевской предшествовали многочисленные кастинги, поиски локаций, пошив костюмов и реквизита.
Кинематографисты стремились скрупулезно воссоздать историческую атмосферу. Действие происходит в 18 веке. В фильме с национальным колоритом в круговороте событий появятся и реальные исторические фигуры – Радзивилы, Сапеги, Огинские.
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Георгий Петренко, актер:
За время съемок киношникам предстоит побывать в Несвижском и Мирском замках, Бобруйской крепости. По мотивам романа снимут как 4-серийный фильм, так и полный метр, который зрители увидят на белорусском языке.
В прокате лента появится в феврале 2020 года. Заявить о себе создатели фильма планируют и на международных фестивалях.
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Новости Беларуси. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам картины «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича», сообщили в программе...
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